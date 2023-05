Vernissage der Absolventen der Malakademie im Kunstmuseum Waldviertel

Die aktuelle Malakademie fand am 5. Mai mit einer Vernissage im Kunstmuseum Waldviertel ihren Abschluss. Stolz präsentierten die Leiter der Malakademie, Karin und Bernhard Antoni, die eindrucksvollen Werke von 14 Schülerinnen und Schülern im Alter von 10 bis 15 Jahren. „Wir begleiteten die Jugendlichen auf ihrem kreativen Schaffensweg und unterstützten sie, neue Techniken kennenzulernen und ihren bildnerischen Ausdruck zu schärfen“, resümiert Karin Antoni.

Die Museumsgründerin Heide Warlamis sowie der Schremser Kulturstadtrat Martin Speychal und Wilfried Zwettler, Bankstellenleiter der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel in Schrems, zeigten sich stark beeindruckt von der Vielfalt und Kraft der Gemälde. Warlamis an die den Künstlerinnen und Künstler gerichtet: „Diese Arbeiten beweisen, dass ihr jegliche Herausforderungen im späteren Leben meistern werdet. Ihr geht diszipliniert an die Aufgaben heran und findet eine Lösung.“

In der Schau sind die unterschiedlichen Eigenschaften der jungen Künstlerinnen und Künstler zu entdecken: Das stürmische Temperament in der expressiven Ausdrucksweise von Magdalena Brock, die Perfektion und Empathie, mit der sich Anna Lisa Draxler an komplexe Themen heranwagt und die detailreiche Arbeitsweise von Iris Einfalt, die jede Schwierigkeit als Chance sieht und bewältigt.

Jessica Fellingers mutiger Schritt von atmosphärischen Landschaften zur Abstraktion ist genauso faszinierend wie die „noch" stille, träumerische Welt, die Alexandra Göschl in ihrem Werk zeigt, oder die Unbeschwertheit in den fröhlichen Jahreszeitenbildern von Theresa Hochstöger und Lena Holzer.

Michelle Prinz, Lev Dvorak und Janosch Kaufmann widmeten sich der Illustration und den Comics (oft an japanische Mangas angelehnt), während Katharina Klinger einer erzählerischen Leidenschaft nachgeht. In den Arbeiten von Sofia Lobach ist die ewige Suche und das Ringen um das perfekte Bild erkennbar. Die grafischen Kleinodien von Mira Wanek und das unermüdliche Schaffen von Diana Tomchuk runden die Bilderwelt ab.

Ein Großteil der über 130 entstandenen Arbeiten ist in den Räumen des Kunstmuseums noch bis 11. Mai zu sehen. Die nächste Malakademie 23/24 beginnt Ende September. Informationen dazu sind unter www.daskunstmuseum.at abrufbar.

