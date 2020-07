Den Namen der jungen Schremserin Victoria Naglmair sollten sich Musikfreunde merken: Die 17-Jährige mit der gelockten Löwenmähne sorgte vorige Woche mit ihrer Band „Acoustic Avenue“ für regelrechte Begeisterung unter den Besuchern im Espresso & Music in Gmünd – teilweise auch mit eigenem Songmaterial.

„Gesangsunterricht habe ich nie genommen, das habe ich mir selber beigebracht“, schmunzelt Victoria im NÖN-Gespräch. Mit dem Klavierunterricht begann sie im Alter von elf Jahren, zwei Jahre später nahm sie an der Musikschule Schrems auch Gitarrenunterricht. Der Erfolg stellte sich ein. Beim Bundesbewerb „podium jazz pop rock“ für Singer/Songwriter errang sie 2018 als 15-Jährige einen ersten Platz. Im Jahr darauf holte sie sich im Wettbewerb des NÖ Kulturforums für eine Eigenkomposition ebenfalls Platz eins.

Mehrsprachige, im Solo oder mit der Band

Aufgetreten ist sie bisher solo mit in Englisch, Deutsch und Französisch vorgetragenen Liedern genauso wie auch als Gast bei The Band - Tanzbären, Treibholz und Peter Ratzenbeck. Vor einem Jahr fand sie schließlich mit Gerold Weißenböck und Florian Weiß zur Band „Acoustic Avenue“ zusammen. Mit dieser begeisterte die Leadsängerin und Gitarristin in Gmünd durch ihre kräftige Stimme. Vorgetragen wurden Gipsy Swing und soulige Balladen bis zu funkigen Grooves. Ein kurzes Gastspiel gab dort Melanie Ergott, auch Claudia Volf kam für einige Songs auf die Bühne.

Nächstes Jahr wird Victoria Naglmair maturieren. Sie denkt bereits darüber nach, ob sie danach eine Musikerkarriere einschlagen möchte. Die Eltern würden ihr davon nicht abraten: „Vici ist alt genug, um selber zu entscheiden, was sie machen will, aber sie hat unsere volle Unterstützung. Wir sind stolz auf ihre bisherigen Erfolge“, sagt ihre Mutter Rita. Das nächste Ziel des jungen Talentes ist jedenfalls die Produktion eines Albums mit eigenen Songs.

Im Espresso & Music geht es am 15. Juli mit Günter Kainz und seiner Auslognband weiter.