Die zur Corona-Intensivphase im März gestartete Gratis-Verteilaktion der Firma Gea/Waldviertler von Bio-Lebensmitteln aus der Region, die wegen der Schließung von Hotel und Werkstätte zwar bestellt, aber nicht konsumiert wurden, könnte zu einem fixen Markt im Schremser Zentrum wachsen.

Als Lokalität dafür schwebt Geschäftsführer Heini Staudinger das Gea-Hotel am Schremser Hauptplatz vor, vor dem die Ware an späten Freitagvormittagen aktuell noch kostenlos bzw. mit Spendenkisterl verteilt wird. Die Firma zahlt die regionalen Produzenten – Staudinger einst: „Die Hühner vom Pichler Joe hören ja wegen Corona nicht mit dem Eierlegen auf…“ – allfällige Spenden fließen laut Staudinger in Kinderprojekte. Längerfristig schwebt ihm aber ein normaler Bezahlmarkt vor: „Ich möchte, dass die Bevölkerung den Wert der Lebensmittel aus der Heimat schätzt und bereit ist, dafür Geld auszugeben. Wir müssen uns einfach mehr auf die Kräfte der Region besinnen!“

Schauplatz-Tour als Vorbereitung

Gemeinsam mit Chefkoch Werner Pauser will Heini Staudinger in den nächsten Wochen bei einer Schauplatz-Tour verschiedene funktionierende Beispiele für die Kombination von Markt und Wirtshaus begutachten. Dabei ist er auch einer baulichen Adaptierung der Räumlichkeiten im Hotel nicht abgeneigt – im Idealfall möchte er diese noch diesen Sommer umsetzen.