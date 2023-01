Vision für Hofladen: Stadt sucht Betreiber

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Nicht einen, sondern gleich mehrere neue Nahversorger könnte das Schremser Stadtzentrum in absehbarer Zeit bekommen: Im Rahmen des für heuer geplanten ersten Sanierungsschrittes für die alte Volksschule verfolgt die Stadtführung Visionen zur Etablierung zweier Geschäftslokale für heimische Direktvermarkter.

Über 100.000 Euro werden wie berichtet im ersten Schritt in die Hand genommen, um das denkmalgeschützte Gebäude mit Zugängen in der Schulgasse 4 und am Kirchenplatz 1 – das in den oberen Geschoßen heute Heimatmuseum und Stadtbücherei beherbergt – in Schuss zu bekommen.

Müller: Bedarf wäre in der Bevölkerung vorhanden

Das Augenmerk gilt vorerst primär Mauerwerk, Fassade und der Ladenfläche im Untergeschoß, wo einst Hedwig Mantler ihren Handel für Haus- und Küchengeräte hatte. Vizebürgermeister Michael Preissl (SPÖ) hatte bei der Dezember-Sitzung des Gemeinderates noch Ideen für einen „Popup-Store“, Verkaufsraum für landwirtschaftliche Produkte oder Ausstellungsraum genannt.

Mittlerweile spricht Stadtchef Peter Müller (SPÖ) von einer ersten Gesprächsrunde mit interessierten Direktvermarktern aus der Umgebung. Die Vision wäre ein Angebot über das klassische Sortiment bestehender Direktvermarkter-Hütten hinaus, sagt er: „Eines der Ergebnisse der Gespräche für die Stadtkernbelebung war, dass so etwas gefragt wäre. Vorstellbar wäre eine Zurverfügungstellung der Fläche um die Betriebskosten, aber es bräuchte einen Verantwortlichen – den kann nicht die Gemeinde stellen.“ Seitens der Direktvermarkter habe sich in der ersten Gesprächsrunde noch niemand herauskristallisiert, der diese Funktion übernehmen möchte.

Teilung in Verkaufsfläche und Selbstbedienung?

Noch für Februar kündigt Peter Müller eine zweite Gesprächsrunde an. Bis dahin sollen auch Erkundungen darüber angestellt werden, wie Angebote in anderen Gemeinden aufgezogen sind. Die Idee ist es jedenfalls, die einst zwei und dann durch einen gemeinsamen Eingang zusammengefassten Geschäftslokale wieder zu trennen. Im Sinne des Denkmalschutzes sei die Wiederherstellung dieses ursprünglichen Zustands ohnehin vorgegeben, sagt Müller, „dann könnte man eines davon als Verkaufsfläche und das andere als Selbstbedienungsfläche gestalten“. Aufgewertet soll die Fläche durch Freilegung eines historischen Steinfußbodens werden. Geprüft werden sollen auch Wege zur digitalen Zuordnung erfasster Ware an Vermarkter.

Wann die Sanierungsarbeiten starten, das ist noch offen, Vize Michael Preissl hat aber wie berichtet vorgegeben, „bis zum späten Frühjahr oder Frühsommer ein sichtbares Ergebnis“ haben zu wollen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.