Vor Gericht: Strafen für das Vandalen-Trio

Nachdem die Staatsanwältin die Schäden, Zeichen sinnloser Zerstörungswut, aufgelistet hatte, saßen drei Waldviertler im Alter von 17 bis 21 Jahren sichtlich betroffen auf der Anklagebank in Krems.

Das Trio hatte im Herbst 2021 begonnen, sich mit Sachbeschädigungen die Zeit zu vertreiben. So sprengte es unter anderem mit illegalen Böllern eine Telefonzelle in Schrems und brachte mit Feuerwerksköpern Altglascontainer und Kaugummiautomaten zur Explosion. Ende November 2021 steckte es dann den Funcourt im Stadtpark in Brand und fackelte Papierkörbe ab.

Auch eine mit Steinen beschädigte Fassade eines Vereinslokals und deren mit Feuerzeugen versengten Schaukästen gingen auf das Konto des Trios. Auf Diebstahlstouren ließen die Waldviertler unter anderem 188 Kilogramm Aluminiumkabel mitgehen und verkauften es gewinnbringend.

Das Trio wurde wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung zu Bewährungsstrafen zwischen drei und sechs Monaten verurteilt (nicht rechtskräftig). – Die vorm Jahreswechsel auf 2022 gesprengte Telefonzelle beim Busbahnhof wurde wie berichtet von der A1 nicht mehr aufgebaut.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.