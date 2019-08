60 Jahre nach Unternehmensgründung, 40 Jahre nach Start der Entwicklung und Produktion von Fertighäusern am Firmensitz in Schrems stellt sich Marktführer Elk einer neuen Herausforderung: Ab sofort wird die „Bestpreisgarantie“ gewährt, mit der Kunden im Fall günstigerer Angebote für exakt gleiche Details beim Mitbewerb Vergünstigungen herausholen können.

„Wir spielen bei gekünstelter Aktionspolitik mit vorher verteuern und dann runtergehen nicht mit“, sagt Geschäftsführer Thomas Scheriau einerseits. Und: „Wir wissen, dass wir mit unserer Preis- und Produktpolitik die Nummer eins sind – wir wollen beim Vergleich aber weg von der reinen Interpretation und hin zu Fakten.“ Äpfel sollen mit Äpfeln verglichen werden, nicht – im Fall des Hausbaus – etwa ein im Angebot stehendes Kunststoff- mit einem Holzfenster.

Ein extra dafür kreiertes Berechnungs-Tool erstellt einen detaillierten Leistungskatalog, der auch das konkrete Angebot des Mitbewerbs berücksichtigt. Scheriau spricht von einer Neuheit am Markt, und nennt die einzige Voraussetzung für die Garantie: „Verglichene Angebote müssen von ordentlichen Mitgliedern des österreichischen Fertighausverbandes kommen. Ein gewisses Qualitätsniveau muss gewährleistet sein.“

Zweiter Geschäftsführer, bald neues Musterhaus

Auch sonst ist man bei Elk im Jubiläumsjahr guter Dinge. Die Geschäftsführung wurde um Finanzchef Stefan Schneider erweitert, Thomas Scheriau konzentriert sich auf Vertrieb und das operative Geschäft.

Das Angebot wird ebenfalls ausgeweitet: In der neuen Design-Edition wird mit der „Elk Design-Edition 135“ gerade das jüngste, mit „perfektem Preis-/Leistungsverhältnis“ beworbene Flaggschiff vom Stapel gelassen. Interessierte sollen bei 3D-Rundgängen bzw. durch eine Brille für virtuelle Rundgänge ein Gefühl für ihr Eigenheim bekommen. Ab Herbst soll dieses erstmals auch via Internet konfiguriert werden können.

In der „Blauen Lagune“ bei der SCS mit inzwischen elf Elk-Häusern entsteht indes derzeit das neue Musterhaus „Design-Edition 173“, das Ende September eröffnet werden soll. Die anderen Musterhäuser werden gerade einer, wie Thomas Scheriau sagt, „Revitalisierungskur“ unterzogen, also etwa hinsichtlich Garten oder Innenbereich bis Multimedia auf den neuesten Stand gebracht.

Klimaschutz mit Rohstoff Holz und guter Planung

Auf 16.000 m2 Produktions- und Lagerfläche – achtmal mehr als beim Aufbau des Schremser Werkes – werden heute an guten Tagen fünf Elk-Fertigteilhäuser am Firmensitz für den Abtransport freigegeben. Fenster, Außentüren, Sanitär- und Elektroinstallationen werden noch im Werk in die vorgefertigten Wände eingebaut. Etwa zehn große Fichten werden für ein Elk-Haus verarbeitet, rechnet das Unternehmen vor, bei tausend Häusern im Jahr binde man CO2 im Ausmaß einer Belastung durch 175 Millionen Auto-Kilometer.

Das schont das Klima – genauso wie eine effiziente Planung der Verfrachtung: Im Schnitt werden für ein Haus bei guter Justierung lediglich drei Lkw-Fuhren benötigt.