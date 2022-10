Zu Besuch bei „PPL Drums“: Wo Schlagzeuge von Hand gemacht werden

In einer unscheinbaren Garage in Kollersdorf bei Schrems stehen Maschinen abgedeckt an den Wänden. Opas Auto soll ja noch Platz haben. Wenn das Auto draußen steht und Harald Pöppel und Frank Weislein die Maschinen – praktischerweise auf Rollen – hervorholen, wird die Garage zur Werkstatt. In Garagen hat schon viel begonnen, das heute von Bedeutung ist. Woran hier gearbeitet wird, das sind nicht Smartphones oder Computer. Es sind Trommeln.

Eine steht am Tisch mitten in der Garage, darauf das Logo „PPL Drums“. „Begonnen hat das alles 2013. Ich bin auf die Idee gekommen, mit geringsten Mitteln selbst einen Kessel zu bauen“, erzählt Harald Pöppel. Zuvor hatte er begonnen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Die Musik hat ihn immer interessiert, als Kind lernte er Flöte, Klarinette und Saxophon. Aufs Schlagzeug hatte er damals schon ein Auge geworfen.

„Unsere Kunden wissen genau, was sie wollen.“ Frank Weislein

Entwicklung verzögerte sich um eineinhalb Jahre

Mit dem selbst gebauten Kessel ging er zum Schlagzeug-Lehrer: „Der sagte mir, dass das eine gute Sache sei und ich etwas daraus machen solle. Also habe ich weiter daran gearbeitet.“ Zwischenzeitlich blieb weniger Zeit dafür, es galt, die Kinder beim Hausbau zu unterstützen. Bis zum Jahr 2019. „Ich habe mit der Familie darüber gesprochen, den Schlagzeugbau professionell anzugehen. Wenn ich es da nicht gemacht hätte, hätte ich nie erfahren, ob es klappt“, sagt Pöppel. Im Februar 2020 gründete er das Unternehmen, was dann folgte, bedarf wohl keiner näheren Erklärung.

„Durch die Lockdowns waren wir etwa eineinhalb Jahre eingeschränkt. Im vergangenen Jahr ist dafür umso mehr passiert“, sagt Frank Weislein. Der Schwiegersohn ist seit der Firmengründung dabei. Musikalische Seite habe er keine, dafür sei die Arbeit mit Holz seine große Leidenschaft. „Mit der Musik muss ich mich nicht auskennen. Unsere Kunden wissen sowieso genau, was sie wollen.“

Aus kleinen Stücken wird ein Kessel

Sobald die Garage zur Werkstatt umgebaut ist, entstehen „PPL Drums“ in Fassbauweise mit Schellack. Das Duo verwendet um die zehn verschiedene mitteleuropäische Holzsorten. Ein Kessel erwächst aus mehreren kleinen Holzstücken, die zusammengefügt und schließlich glatt geschliffen werden. „Wir erhalten das Bodenständige. Es braucht Zeit, aber den Unterschied erkennt man am Klang. Fassbauweise wird im Schlagzeugbau sonst kaum angewandt“, sagt Pöppel. Jede Trommel wird nach Wunsch gefertigt, der Kunde entscheidet über Größe, Holzdicke, Holzart und mittlerweile auch Farbe. Dafür werden die Kessel gebeizt statt lackiert.

Auch bei der Gratung, dem einzigen Kontaktpunkt von Kessel und Fell, kann der Kunde mitentscheiden. Verwendet wird derzeit nur Hartholz, die Fichte sei zu weich. Demnächst sollen verschiedene Holzarten und deren Auswirkung auf die Klangqualität in einer Kooperation mit einer Wiener Hochschule untersucht werden. Die Hauptzielgruppe von „PPL Drums“ sind Profimusiker.

Die Leidenschaft zum Beruf machen

Wenn Harald Pöppel und Frank Weislein über ihre Trommeln sprechen, wird klar: Was in dieser Garage angefertigt wird, ist mehr als ein Hobby. Derzeit entspreche die Nachfrage ihren Kapazitäten, sagen die beiden. Weislein arbeitet als Justizwachebeamter und lebt in Vestenötting, Pöppel hat es vor über 40 Jahren nach Wien verschlagen. Der gelernte Elektromechaniker arbeitet bei den Wiener Linien, verbringt seine freien Tage aber alleine schon für die „Drums“ bei den Eltern in Kollersdorf.

Das Ziel ist zu wachsen, die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass das aus einer Garagenwerkstatt klappt.

