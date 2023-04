Waldviertler Granit für die Ski-WM 2025

Bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach wird am Waldviertel kein Weg vorbeiführen. Nicht aus sportlicher Sicht vermutlich, aber: Die künftige „Fanmeile“ und große Teile des Dorfzentrums werden im Vorfeld einer Sanierung unterzogen, und das Schremser Granitwerk Kammerer liefert den Untergrund dafür.

Mehr als 2.800 Tonnen hochwertiger Rohstoff werden dafür aus dem Steinbruch gesprengt, bearbeitet und ins Salzburgerland verfrachtet. Der Baustart ist soeben erfolgt.

Beste Referenzen. Freude herrscht in der 65-köpfigen Belegschaft nicht nur wegen des Großauftrages – natürlich schwingt auch etwas Stolz auf das jüngste Projekt mit, das sich in eine Liste neben Stephansplatz, Mariahilfer Straße, Michaelerplatz oder Freyung reiht. „Das sind natürlich auch alles Referenzprojekte, anhand derer sich herzeigen lässt, wie robust Granit selbst gegen schwere Belastung oder Salz im Winter ist“, sagt Geschäftsführer Rudolf Kammerer, „die Böden sehen dort heute noch aus wie neu“. Auch in der Nähe des WM-Ortes 2025 haben die Waldviertler bleibende Eindrücke hinterlassen, in der Getreidegasse in Salzburg genauso wie in den Zentren von Leogang und Mittersill oder der Liftstation in Kaprun. Damit seien letztlich auch die Verantwortlichen des WM-Ortes 2025 überzeugt worden.

7.500 Quadratmeter Granitboden – im ersten Schritt

In Saalbach-Hinterglemm werden nun die Infrastruktur erneuert, die Zentren und die Dorfstraße barrierefrei neu gestaltet. Der Start erfolgte vorige Woche in der verkehrsberuhigten Dorfstraße in Hinterglemm. Kammerer bereitet laut Peter Unterauer als Projektverantwortlichem etwa 2.800 Tonnen Granit für Generalunternehmer Swietelsky aus Zell/See auf. Geliefert wird in insgesamt vier Etappen bis in den Herbst 2024 – wegen des hohen Touristenaufkommens im Sommer und Winter sind die Arbeiten größtenteils außerhalb der Hochsaisonen geplant.

Geschäftsführer Rudolf Kammerer vor einem der großen Arbeitsgeräte. Foto: Granitwerk Kammerer

Die Wahl fiel auf die Sorte „Hartberger Granit“ direkt vom Firmensitz Kammerers. Etwa 4.500 m² werden für die Fahrbahn mit einer Dicke von 14 Zentimetern, weitere 3.000 m² für Geh- und Rangierbereiche mit einer Dicke von zehn Zentimetern aufbereitet, wobei die spätere Anordnung in Reihen mit verschiedenen Breiten erfolgen soll. Die Arbeiten im Steinbruch laufen bereits auf Hochtouren, die erste Tranche Platten soll noch im April auf die Reise geschickt werden.

Peter Unterauer geht davon aus, dass sich das Auftragsvolumen in Saalbach-Hinterglemm noch erhöhen wird: Einerseits solle die Fanmeile aus Platzgründen erst nach der Weltmeisterschaft ihre finalen Gestaltungselemente erhalten, zugleich rechnet er damit, dass sich im Sinne eines einheitlichen Ortsbildes einige der zahlreichen Hotel- und Gastronomiebetriebe unter anderem mit Zu- und Einfahrten der Umgestaltung anschließen.

„We are ready“: Peter Schröcksnadel, Peter Mitterer, Alexandra Meissnitzer, Bürgermeister Alois Hasenauer und Bartl Gensbichler (v.l.). Foto: GEPA pictures, GEPA pictures/ Andreas Pranter

Erinnerungen an die „Sonnen-WM“. Gefeiert wird die FIS Alpine Ski-WM schließlich zwischen 4. und 15. Februar 2025, wobei die Latte in Saalbach-Hinterglemm nicht nur für die Waldviertler Granit-Profis hoch liegt: Vor 34 Jahren hatten hier die Ski-Asse Stephan Eberharter, Petra Kronberger, Ulli Maier und Rudi Nierlich mit insgesamt fünf Goldmedaillen in Abfahrt, Super-G, RTL bzw. Kombination eine historische Erfolgsgeschichte für den ÖSV geschrieben. Auch eine sechste Goldene war bei der damaligen „Sonnen-WM“ an einen Österreicher gegangen, der für Luxemburg antretende Vorarlberger Marc Girardelli hatte sie im Slalom errungen.

Und dann, wenn der WM-Tross wieder abgezogen sein wird?

Dann werden sich Touristen und Einheimische in Saalbach-Hinterglemm immer noch an einer dauerhaften Aufwertung des Ortes erfreuen können, gratulieren Kammerer und Unterauer aus dem Waldviertel zur Entscheidung für den Granit. Die wird freilich auch ihnen künftig Freude bereiten: Wegen der Referenzprojekte zum Herzeigen für weitere Bauwillige.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.