„Bitte kommt alle!“, darf der Aufruf aus dem Waldviertler Werkstätten vor den traditionellen „Glüxtagen“ wieder heißen. „Darf“ deshalb, weil das Ereignis, das einst viele Tausend Fans der Waldviertler Schuhe nach Schrems gezogen hatte, zuletzt eineinhalb Jahre lang wegen der Covid-Vorgaben nicht gestattet war.

Einmal schon hat es die Hausmesse nicht nach den Saisonen im Frühjahr und Herbst, sondern mitten im Sommer gegeben. Das habe „super gut funktioniert“, sagt Geschäftsführer Heini Staudinger. Der aktuelle Termin zwischen Donnerstag und Samstag sei einfach den rechtlichen Gegebenheiten im Frühjahr und dem Druck der Umstände geschuldet. Die Zeit ohne Hausmesse und mit wochenlang geschlossenen Läden habe das Lager trotz verschiedener Aktivitäten und einer beispiellosen Schuh-Spendenaktion für Bedürftige – über die die NÖN mehrfach berichtete – extrem prall werden lassen.

„Preise, wie wir sie nie hatten und nie mehr kriegen werden.“ „Wir haben noch einen Haufen Winterschuhe. Daher müssen wir darum kämpfen, durch außerordentlich erfolgreiche Glüxtage im Lager massiv runterzukommen, damit unsere Leute auch im Herbst noch Arbeit haben“, betont Staudinger: „Irgendwann kommt er, der Winter.“

Staudinger spricht von „Preisen für Winterschuhe, wie wir sie nie hatten und nie mehr kriegen werden, weil sie einfach nicht kostendeckend sind“. So will er neben vergünstigter Ware aus den diversen Geschäftsfeldern auch tausend Paar Winterschuhe um 99 Euro anbieten – macht etwa beim Modell Polarstern einen Nachlass von 156 Euro. Als Draufgabe will er eine Portion Eiscreme drauflegen: „Für den Winter in der Tüte.“

Gar nicht eisig: Leben kehrt in Werkstätten und Hotel zurück. Gea und die Waldviertler Werkstätten kehren nach den zähen eineinhalb Jahren allmählich wieder in einen Vollbetrieb zurück, das Seminargeschehen nimmt genauso Fahrt auf wie der Betrieb im Gea-Hotel zur Sonne.

Hier gastierte am 3. Juli die „Gomera Street Band“, glücklich über ihren ersten öffentlichen Auftritt heuer. Die in Schrems wohlbekannte Gruppe entstand durch Zufall vor 18 Jahren auf der Insel La Gomera, wo sich die 20 Musiker nun einmal jährlich zum Musizieren treffen. In altgewohnter Manier wurden neben Coverversionen von Songs der vergangenen sechs Jahrzehnte auch Roma-Lieder, Swing-Klassiker und Eigenkompositionen gegeben, die Freude am spontanen Improvisieren übertrug sich auf das Publikum.

Die positive Nachricht für Stammgäste von vor Corona: Diese Woche wird laut Hausherr Staudinger im Hotel-Restaurant wieder zu täglichen Mittagsmenüs zurückgekehrt.