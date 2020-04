Daneben zählt der Fußball zu Schreibers großen Leidenschaften. Erst jahrelang als Obmann des SV Langschwarza, den er 1961 mitgründete, engagiert, kam er später zum ASV Schrems, war nach anderen Funktionen von 2007 bis 2016 Obmann der Fußballsektion. „Ich habe immer noch sehr guten Kontakt zu etlichen Spielern“, sagt Schreiber, der heute Stammgast im Birkenpark-Stadion ist. Enkerl Julian spielt schon in der U23.

Der rüstige Pensionist ist selbst noch sportlich aktiv, fährt fast täglich Radtouren – in Zeiten von Corona auf dem Hometrainer. Neben Blumenstöcken im Wintergarten pflegt er auch den Garten und die Kräuter, die er beim Kochen verwendet. Da seine Frau noch nicht in Pension ist, übernimmt er den Part am Herd. Er geht viel spazieren und hofft als Großvater, dass er den kleinen Leon (2) bald wieder in die Arme schließen kann.