Was wurde aus dem Obmann des ASV?

Werner Scheidl war beruflich bei dem Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Protokoll, beschäftigt. Vor vier Jahren ging er in den Ruhestand. Beim ASV Schrems war er zudem bis 2018 Obmann und ist dem Verein nach wie vor verbunden.

In der Pension verbringt er nun gerne Zeit in der Natur, geht täglich mit seinen beiden Hunden in den Wald spazieren und ist auch ein leidenschaftlicher Schwammerlsucher. Insofern beschäftigt es ihn sehr, wenn Müll im Wald weggeworfen wird: „Das gehört unbedingt bestraft.“ Er ist seit 30 Jahren Esoteriker, hat Ausbildungen (Reiki-Meister, Quantenheilung, Heilhypnose, Einrichtung der Wirbelsäule) absolviert und sogar selbst eine besondere Technik entwickelt, um die Energie von Bäumen aufzunehmen.

Sein Forschergeist geht soweit, dass er der Frage nachgegangen ist, warum sich eine Katze auf eine Wasserader legt und ein Hund nicht. Das Ergebnis: Die Katze erzeuge durch das Schnurren eine Gegenfrequenz, sagt Scheidl.

