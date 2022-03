Was wurde aus der Starmaniac Victoria Naglmair?

Beim Revival der ORF-Castingshow „Starmania“ vor fast genau einem Jahr gab‘s auch Bezirksbeteiligung: Für die Schremserin Victoria Naglmair war zwar in der ersten Live-Show Schluss, trotzdem sieht sie es im Rückblick als „wertvolle Erfahrung“. Anschließend maturierte sie am Gymnasium Gmünd mit Auszeichnung, studiert nun in Wien Lehramt für Englisch, Geschichte/Politik und Musikerziehung. „In sechs Jahren will ich meinen Master haben und ein Jahr die Welt ansehen“, erzählt sie.

Ihre musikalische Karriere ist nach wie vor belebt, so gründete die 18-jährige „Acoustic Avenue“-Leadsängerin im Sommer mit Joachim, Paul und Christoph Kainz sowie Jakob Haumer die Band „Slicks“. „Wir spielen Funk und Jazz bis hin zu Pop“, erzählt sie. Erste Auftritte – zuletzt im Waidhofner Henry’s – gab es bereits, am 4. März performt die Band im B30 Heidenreichstein. Im Frühsommer sei auch ein Konzert im Niederschremser Dorfbründl fixiert, weitere Termine – im Zwettler Syrnau, Gmünd und Tschechien – sind geplant. Für Naglmair steht das Release ihrer Debütsingle an, „Scheinheilig“ soll „bald“ erscheinen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden