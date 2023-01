Wechsel in der SPÖ: Weisgram folgte Hobbiger im Gemeinderat

Marcel Hobbiger verließ Gemeinderat. Foto: Rechtsanwaltskammer NÖ

Wechsel in der Schremser SPÖ: Marcel Hobbiger, der Anfang 2018 anstelle von Markus Pixa in den Gemeinderat eingezogen war, legte sein Mandat zurück. An seine Stelle trat Ernest Weisgram.

Der Schritt sei im guten Einvernehmen mit der Partei gesetzt worden, betont Hobbiger, im Hintergrund wolle er auch weiterhin dabei bleiben. Aber: Sein Zugang sei, dass man eine Position nur innehaben sollte, solange man sie mit vollem Engagement ausüben kann, „das ist mir aber aus beruflichen und zeitlichen Gründen nicht mehr möglich“.

Der 32-Jährige war wie berichtet einst nach einer Lehre in der Bank Austria der erste Absolvent des „Lehre mit Matura“-Modells im Gmünder Bezirk, studierte danach Rechts- und auch Betriebswirtschaften, absolvierte 2018 die Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung und ist mittlerweile selbstständiger Rechtsanwalt mit Kanzleisitz in Zwettl.

Ernest Weisgram übernahm von Hobbiger neben dem Mandat auch die Arbeit in den Ausschüssen Soziales & Generationen, Bildung & Wirtschaft sowie Mittelschulgemeinde, dementsprechend will er sich primär für den Bildungsstandort, Wirtschaft und eine „umweltfreundliche, lebenswerte Gemeinde“ einsetzen.

„Weil mich die Inhalte ansprechen.“

In der SPÖ engagiert sich der 40-Jährige seit 2014, „weil mich deren Inhalte einfach ansprechen“. Vor zwei Jahren übernahm er die Funktion des Stadtpartei-Kassiers. Beruflich pendelt Weisgram als Bankangestellter der Sparkasse täglich nach Langenlois – ein weiter Weg, aber eine Verbesserung zu früher, wie er findet: „Ich bin davor 14 Jahre lang nach Wien zur Arbeit gependelt.“

