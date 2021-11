Weg zu Covid-Prämie für Stadtpersonal empört Opposition

Lange hat der Frieden zwischen SPÖ und Opposition in Schrems nach dem Bürgermeisterwechsel von Karl Harrer zu Peter Müller und Vize Michael Preissl nicht gehalten: Das neue „rote“ Führungsduo habe bereits nach wenigen Tagen den angekündigten Weg der besseren Zusammenarbeit verlassen, klagt ÖVP-Klubchef Tobias Spazierer, „die SPÖ fährt auch unter Müller und Preissl einen Kurs von Ausgrenzung und Nichtinformation“. Was ist vorgefallen?

Die SPÖ brachte in der ersten Arbeitssitzung unter neuer Führung einen Antrag auf 150 Euro „Corona-Prämie“ für etwa hundert Gemeinde-Bedienstete auf die Tagesordnung – die ÖVP als stärkste Oppositionskraft beklagt, ihn bis heute gar nicht gesehen zu haben und dessen konkreten Inhalt daher nicht zu kennen. Ob das 15.000-Euro-Paket auch Geringfügige oder Mitarbeiter in Gemeindebetrieben wie dem Unterwasserreich berücksichtige, das sei daher unklar. Dass der Antrag im Vorfeld in Finanzausschuss bzw. Personalbeirat nicht beraten wurde, hält Gemeinderätin Martina Diesner-Wais für „mehr als unverständlich“.

„Antrittsgeschenk des Bürgermeisters“

Die Öffentlichkeit wurde bei der Behandlung des Themas im Gemeinderat ausgeschlossen. Das erzeuge den Eindruck, dass da „nicht alles mit rechten Dingen zugeht“, heißt es in einer ÖVP-Aussendung. Es bleibe der „schale Beigeschmack, dass es sich um ein Antrittsgeschenk des neuen Bürgermeisters handelt“, das im stillen Kämmerlein vergeben wurde – statt um die Honorierung einer Extraleistung.

Die Volkspartei hatte angeregt, den Beschluss öffentlich zu diskutieren. Die Öffentlichkeit solle erfahren, was geleistet wurde, auch zum Schutz der Mitarbeiter. „Ich hätte erwartet, dass ein Bürgermeister den Mut hat, sich vor seine Mitarbeiter zu stellen und ihre Leistungen zu würdigen, anstatt ihnen schnell undurchdacht unter der Hand eine Prämie zukommen zu lassen“, so Spazierer. Gegen eine Zahlung an sich sei man nicht. Aus ÖVP-Sicht hätte es aber auch eines Konzeptes bedurft, das Unterschiede zwischen dem Stundenausmaß von Beschäftigten („Gleichmacherei führt nicht zu gerechten Lösungen“) oder die konkrete Mehrbelastung wegen Corona berücksichtige – nicht pauschal 150 Euro pro Kopf. Als kostenloses Zeichen der Anerkennung hätte die ÖVP auch einen freien Tag begrüßt.

Prinz: „Wieder nur Ankündigungspolitik?“

Kritik kommt auch von der Liste Prinz. Erst im NÖN-Interview habe der neue Bürgermeister an die Opposition appelliert, Anträge nicht erst zur Sitzung zu bringen, sondern im Vorfeld gemeinsam zu besprechen. Aber, so Prinz: „Just am Tag nach einem ausführlichen Gespräch mit Müller kam die Tagesordnung zur Gemeinderats-Sitzung mit der Prämie, zu der er am Tag davor kein Wort verloren hatte. Waren seine Aussagen wieder nur Ankündigungspolitik?“

Müller: „Alle hatten einen Mehraufwand.“

Einen detaillierteren Antragstext brauche es für eine solche Prämie nicht, erklärt Peter Müller: „Der Bürgermeister hat die Möglichkeit, Dank und Anerkennung auszusprechen – der Gemeinderat kann dazu eine Prämie bis zur Maximalhöhe des Letztbezuges eines Monatsgehaltes genehmigen.“ Die Beurteilung, wer in seiner Arbeit durch die Pandemie mehr betroffen ist, sei zudem schwer, „für mich hatten alle einen Mehraufwand. Gerade Beschäftigte in der Reinigung, die durch Covid voll drankamen, sind vielfach teilzeitbeschäftigt und hätten bei einer Differenzierung nach Stundenleistung geringere Prämien erhalten.“

Warum die Sache nicht öffentlich behandelt wurde?

Etwa in Litschau werden Weihnachtsprämien traditionell öffentlich behandelt – und oft rege diskutiert. „In Schrems wurden Personalangelegenheiten immer im nicht-öffentlichen Teil behandelt“, sagt Müller. Gemeindepersonal unter anderem von Stadtamt, Bauhof, Kindergarten, Schule oder Berufsschulküche erhalte den Bonus, Geringfügige und Beschäftigte in Gemeindebetrieben wie dem Unterwasserreich aber nicht.

Der Antrag wurde von SPÖ & Grün, ohne ÖVP, Liste Prinz und FPÖ, durchgeboxt. Die immerhin 21 Punkte im öffentlichen Sitzungsteil wurden in Abwesenheit der Klubchefs Michael Preissl (SPÖ) und Tobias Spazierer (ÖVP) diskussionslos – in weniger als einer halben Stunde – abgehandelt.