Eine ungewöhnliche Beobachtung meldete ein Schremser NÖN-Leser aus dem City-Center: Die Post will ihren dortigen Standort genauso wie jenen in Weitra schließen und sich stattdessen durch Postpartner vertreten lassen, kurz nach Eröffnung des Postpartners in der Drogerie Fürnkranz am Schremser Hauptplatz rüstete sie aber ihre Auslauf-Filialen noch zu neuen „Bank99“-Filialen um.

Arbeiter bauten nicht ab, sondern ergänzten

„Alle dachten, die Arbeiter wären bereits zum Abbauen ins Postamt gekommen“, fragte der Schremser Beobachter kopfschüttelnd, was die Umrüstung nun noch bringen sollte. Immerhin ist mittlerweile auch in Weitra mit dem „Walala“ am Rathausplatz ein Postpartner eröffnet (mehr dazu im Beitrag links!), ein zusätzlicher Postpartner für Schrems soll noch gefunden werden.

Fortgeschrittene Gespräche mit Postpartnern

Markus Leitgeb erklärt das Prozedere für die Post AG durch die Coronakrise. Die Postamts-Schließungen würden aus dem Grund momentan auf Eis liegen. Da die Gespräche mit neuen Postpartnern aber teilweise schon „weit fortgeschritten sind, nützen wir die Gelegenheit wo sie sich bietet für sanfte Eröffnungen“ – zumal diese durch „häufig verbesserte Öffnungszeiten“ bei gleichbleibendem Angebot aller Post-Dienstleistungen auch „erhebliche Vorteile für die Bevölkerung“ hätten. Die Finanzdienstleistungen der „Bank99“ seien zunächst in den Postämtern angeboten worden und könnten seit dieser Woche auch bei Postpartnern in Anspruch genommen werden.

Zeitpunkt der Schließung offen

Post-Sprecher Leitgeb zur Frage, wie es mit den bestehenden Ämtern in Schrems und Weitra weitergehen soll: Man beobachte die aktuellen Entwicklungen „sehr genau“ und werde die „weiteren Schritte entsprechend anpassen“. Eine Prognose für den Zeitpunkt der definitiven Schließungen lasse sich daher momentan nicht geben.