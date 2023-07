Wettbewerb: Eaton-Lehrlinge führend in „Industrie 4.0“

Immerhin etwa 700 Lehrlinge wurden in der vor 52 Jahren gestarteten Lehrlingsausbildung der Firma Eaton in Schrems-Eugenia bereits ausgebildet – 55 Prozent davon blieben im Unternehmen, sieben Prozent im mittleren Management. Unter den im Schnitt etwa 50 zugleich ausgebildeten Lehrlingen befindet sich aktuell ein Quartett, das hinsichtlich der umfassenden digitalen Vernetzung landesweit die Nase vorne hat: Im Teambewerb der NÖ Lehrlings-Wettbewerbe für Industrie mit Schwerpunkt „Industrie 4.0 – Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft“ setzte sich das Schremser Team „Eaton – The Way of Power“ mit Daniel Breit, Leon Knap, Nico Königsecker und Alexander Scharf an die Spitze.

Digitalisierung ist ein Kernbereich von Eaton, und damit die Berufe Mechatronik, Elektronik, Programmierung sowie das Bauen von automatisierten Anlagen und Werkzeugen. Auch in der Sparte Mechatronik schaffte Eaton-Lehrling Alexander Scharf den zweiten Platz, was angesichts des starken Starterfelds als überragender Erfolg gewertet wird.

Eaton Schrems hat im Eaton-Konzern mit weltweit mehr als 300 Standorten und über 95.000 Beschäftigten einen besonderen Stellenwert – dank engagierter Mitarbeiter und Führungskräfte wurde das Werk zum vierten Mal zur sogenannten „Model Plant“ gekürt. Außerdem wurde Eaton Schrems innerhalb des Konzerns zu einem von weltweit fünf „Industrie 4.0 Leuchtturm“-Werken ernannt, das heißt, Schrems ist Vorreiter im Bereich der digitalen Analyse von Produktionsdaten, in der Automatisierung und bei der Integration von digitalen Prozessen.

Geplant ist, in naher Zukunft auch ein „Industrie 5.0 Learning Center“ zu errichten.