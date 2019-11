In prominenter Runde findet sich Heini Staudinger, wenn am 23. Jänner 2020 in Wien der „Bock for You“-Preis vergeben wird: Unter anderem gemeinsam mit Barbara Stöckl entscheidet der derzeit mit seinem Steuerboykott im Gea-Hotel gegenüber der Finanz bockige „Waldviertler“-Chef über den „engagiertesten Asylwerber Österreichs“.

Der mit insgesamt tausend Euro dotierte Preis dient dem Gedenken an die 2017 verstorbene, gleichsam eigenwillige wie großherzige Wiener Flüchtlings-Helferin Ute Bock, die eine enge Beziehung zum Schremser „Schuh-Rebellen“ verbunden hatte. Nominiert werden für die Jury ausschließlich Asylwerber in laufenden Verfahren, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft in Österreich engagieren – und damit, wie es vom Flüchtlingsprojekt Ute Bock heißt, selbst Menschen helfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Oft sei es die einzige Möglichkeit für sie, am Arbeitsmarkt teilzunehmen.

„Barmherzigkeit zählt mehr als alles Andere“

Heini Staudinger bietet andere Möglichkeiten. Im Jahr 2016, als Fluchtbewegungen längst eine politische Wende nach rechts eingeleitet hatten, hatte er vier minderjährige Flüchtlinge in den Waldviertler Werkstätten eingestellt. Heute sind vier von insgesamt elf Lehrlingen in Produktion und Hotel Flüchtlinge, drei davon in laufenden Asylverfahren. Ein fünfter Flüchtling hat soeben ausgelernt.

„Das sind wahnsinnig fleißige junge Menschen“, sagt Staudinger. Die Sprachbarriere sei anfangs eine echte Hürde: „Sie verstehen rasch, beim Sprechen hapert‘s aber.“ Insgesamt sei die Mannschaft, Staudinger beschäftigt am Firmensitz 170 und mit allen selbst betriebenen Läden fast 330 Mitarbeiter, „gut durchmischt, alle halten zusammen“.

ORF

Nicht alles ist Gold, was glänzt, daraus macht Staudinger keinen Hehl: „Ausgerechnet der talentierteste unserer Flüchtlinge kam in falsche Gesellschaft, bekam Probleme mit Drogen.“ Der Bursch werde professionell betreut, sei am Weg in die richtige Richtung.

Das Wichtigste sei es, die Fluchtursachen zu bekämpfen, sagt Staudinger. Aber: „Wenn Menschen in Not sind, dann zählt christliche Barmherzigkeit mehr als alles Andere. Viele unserer Ahnen waren in großer Not – viele von uns gibt es nur, weil unsere Ahnen einen Lebensraum finden konnten, an dem sie leben und Kinder bekommen konnten. Wir alle sind eine Lebensfamilie.“