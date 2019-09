Nur wenige Kilometer trennen Heini Staudinger von seinem Ziel. Heute, am 27. September, will er um 15 Uhr beim Wiener Burgtheater eintreffen...

Dann ist sein „Salzmarsch“, den er am 22. September in Merkenbrechts begonnen hat (die NÖN berichtete) beendet. 25 Personen sind bei der letzten Etappe, die in St. Andrä/Wördern gestartet worden ist, dabei. Diese Gruppe will bei der heutigen „Friday for future“-Demo dabei sein.

Der „Waldviertler“-Chef protestiert aktuell gegen die Benachteiligungen von Klein- und Mittelbetrieben. Seinen „Mehrwertsteuerboykott“ – er bietet seit 19. September in seinem Gasthaus zur Sonne Konsumationen unter 22 Euro mehrwertsteuerfrei an – untermauert er mit seinem „Salzmarsch“, den er Mahatma Ghandi abgeschaut hat.

„Nur am Stammtisch zu sudern ist zu wenig, man muss etwas tun“, meint Staudinger, der mit dieser Aktion Motivator sein will. „Ich kann meine Stimme erheben. Aber um wirklich etwas bewirken zu können, braucht es ganz viele Stimmen.“