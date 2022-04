Ringen um Kollektivvertrag: Eaton-Belegschaft beschließt Warnstreik

Werbung

Im Zuge von Betriebsversammlungen im Werk Schrems und am Standort Wien erfolgte nun der laut Zentralbetriebsrat Werner Müller einstimmige Beschluss eines Warnstreiks bei Eaton Austria am 12. Mai - sollte es bis 10. Mai nicht doch noch die Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag geben.

Die Zentralbetriebsräte Werner Müller und Günter Doleschal informierten die Mitarbeiter am 28. April über die stockende Verhandlungen und ließen für den Fall, dass diese auch bis 10. Mai ergebnislos bleiben, über die weiteren Maßnahmen abstimmen.

„6 Prozent mehr Lohn und Gehalt!“, das ist die zentrale Forderung von Müller. Warum: Das Leben werde teurer, und die Arbeit auch der Eaton-Belegschaft mehr wert. Die Elektrobranche sei befinde sich in einer guten wirtschaftlichen Situation, betonte Erich Macho von der Produktionsgewerkschaft. Angesichts der wirtschaftlichen Erfolge der zurückliegenden Monate, hohem Einsatz in Zeiten der Pandemie, hoher Gewinne und der höchsten Inflationswerte seit 40 Jahren liege es nun an den Arbeitgebern, Verantwortung zu tragen.

„Wir fordern eine rasche Fortführung der Verhandlungen. Sollte bis 10. Mai 2022 kein zufriedenstellender Abschluss zustande kommen, werden wir die heute unterbrochene Betriebs(haupt)versammlung am 12. Mai 2022 bei uns im EATON/Werk-Schrems wieder aufnehmen und in einen Warnstreik übergehen“, heißt es in der gefassten Resolution.

