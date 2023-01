Über Waldviertler Granit: Festen Schrittes zum erneuerten Parlament

Foto: Granitwerk Kammerer

Millionen Augen waren in den vergangenen Tagen auf das nach umfassender Sanierung eröffnete Parlament gerichtet. Nach fünf Jahren im Ausweichquartier kehrte die Pürbacher Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais damit auch an ihren Arbeitsplatz zurück – und freute sich schon bei Begutachtung der neuen Außenfläche rund ums Haus über das Ergebnis hochwertiger Arbeit aus der Heimat: Das Schremser Granitwerk Kammerer hatte für die Seitenflächen und den öffentlichen Raum dahinter etwa 1.250 Tonnen feinst präparierten Waldviertler Granit geliefert.

Pflasterung mit mehr als 3.300 m² Bodenplatten

Konkret umfasste der Auftrag nach Auskunft des im Granitwerk für das Projekt verantwortlichen Peter Unterauer insgesamt etwa 3.160 m² an Bodenplatten für Flächenpflaster rund ums Parlament, ein Großteil davon betraf großformatige Platten à 94x56 cm, der Rest kam im Format 74x50. Dazu kamen etwa 100 m² für Sonderformate – etwa für Baum-Einfassungen oder Regenableitung – und noch einmal so viel für ein Blindenleitsystem, für das Leitrillen in „Gebhartser Syenit“ gefräst wurden. Für die anderen Platten wurde die Sorte „Schremser Feinkorn“ verarbeitet. Geliefert wurde ab Oktober 2021, die Verlegearbeiten erfolgten durch andere Betriebe. Durch die Stärke von 14 Zentimetern ist der Untergrund auch für schwere Lasten ausgelegt.

Waldviertler Granit feiert in Wien „dank“ Klimakrise und Hitzesommern in der City durch seine kühlende Wirkung seit Jahren einen Triumphzug, Kammerer hat wie berichtet bereits für viele der wichtigsten Straßen & Plätze der Bundeshauptstadt gearbeitet. Der Auftrag für das Hohe Haus als Herz der Demokratie in Österreich mit National- und Bundesrat sei aber doch ein besonderer gewesen, sagt Geschäftsführer Rudolf Kammerer. Ihn freut neben der neuen Optik auch die Leistung seiner 65-köpfigen Belegschaft: „Wir haben uns sehr bemüht, haben die Bauzeit eingehalten und die erwartete Qualität sowieso geliefert.“

„Es ist schön und harmonisch geworden“

Und Abgeordnete Diesner-Wais? Der taugt neben dem Außenauftritt mit Waldviertler Note auch das für über 400 Millionen Euro erneuerte Innenleben des Parlaments. Gut 55.000 m² Fläche wurden im ersten massiven Erneuerungsprojekt des vor 140 Jahren erstmals bezogenen Hauses renoviert, 10.000 m² Nutzfläche neu geschaffen, auch 600 historische Türen, 500 historische Luster & Leuchten erneuert. „Es ist schön und harmonisch geworden, blieb preislich und zeitlich im Rahmen. Wir freuen uns alle über die Rückkehr“, sagt Diesner-Wais. Wobei: Für zwei Drittel der Abgeordneten sei es gar keine Rückkehr gewesen, „sie waren nun zum ersten Mal in ihrer Funktion im eigentlichen Parlament“. – Ein Ausdruck für die Wucht der politischen Veränderungen in den fünfeinhalb Jahren, seit es ins Ausweichquartier gegangen war.

Der Bundesrat habe im früheren Budgetsaal eine würdige Örtlichkeit erhalten. Der Nationalratssaal sei unterm Aspekt des Denkmalschutzes renoviert und barrierefrei gemacht, auch technisch in die Gegenwart geführt worden. Ein 1.500 m² großes Besucherinnenzentrum unter der Säulenhalle sei das „größte und modernste weltweit“, es informiert auch interaktiv. Im Dachgeschoß wurde Fläche nutzbar, auch ein Restaurant geschaffen. Ganz oben wurde auf 550 m² eine Glaskuppel eingezogen. Sagen freche Zeitgeister, diese möge helfen, dass den Leuten darunter ein Licht aufgeht, dann stimmt das insofern, als nun erstmals Tageslicht in den Nationalratssaal dringt. Gäste können zudem im verglasten neuen Rundgang direkt unter der Kuppel das Geschehen im Sitzungssaal beobachten, erhalten Erklärungen dazu, und e ine „Demokratiewerkstatt“ soll den Fokus junger Menschen auf Demokratie & Parlament lenken.

Firmensitz direkt im eigenen Steinbruch als große Stärke

Zurück zum Steinbruch. Dort ist der Ausblick für 2023 trotz der in der Wirtschaft weitverbreiteten Katerstimmung sehr positiv, sagt Rudolf Kammerer. Personalprobleme anderer kenne man nicht, klopft er auf Granit, „wir finden doch immer wieder Neue, um etwa Pensionierungen abfedern zu können, halten einen konstanten Mitarbeiterstand“.

Außerdem sieht er den Betriebsort direkt im Steinbruch als riesengroßes Plus in der aktuellen Situation. „Das Import-Thema trifft uns nicht. Weil wir den Rohstoff selbst haben, sind wir unabhängig und kommen mit nur moderaten Preissteigerungen für Mehrkosten bei Energie, Werkzeugen und Personal aus“, betont Kammerer: „Das macht uns auch für Kunden in den Nachbarländern zunehmend attraktiv.“

