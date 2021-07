Am Ende dieses Schuljahres konnte an der Landesberufsschule Schrems ein Projekt würdig abgeschlossen werden: Die Gedenkstätte am Osterrichipark in Wien wurde von den Schülern fächerübergreifend neu gestaltet und somit den 65.000 ermordeten jüdischen Kindern, Frauen und Männern die Namen und die menschliche Würde zurückgegeben.

Diese Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich befindet sich am Ostarrichipark in Wien. Die geschichtliche Aufarbeitung des historischen Themas mit den Lehrlingen der Lehrberufe Steinmetz und Bankkaufmann erfolgte mit Vertretern des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, der Bundesimmobiliengesellschaft sowie dem Bundeskanzleramt.

Die Steinmetz-Lehrlinge entwarfen und erarbeiteten die Sitzbank für die Gedenkstätte, die Bankkaufmann-Lehrlinge erstellten die Projektdokumentation, Fotoserien und Videos. Der ORF NÖ produzierte darüber einen Beitrag für „Niederösterreich heute“.

Im September wird die Sitzbank feierlich übergeben. Direktorin Karin Preißl-Stubner bedankte sich bei den Lehrlingen für das große Engagement und bei den Fachlehrern Christian Binder und Karin Halmetschlager für die Projektbegleitung.