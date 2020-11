„Überraschend gut“ hat sich Eaton Industries in der Produktionsstätte unter anderem für elektromechanische Komponenten wie Fehlerstrom- bzw. Leitungsschutzschalter in Schrems-Eugenia bisher durch das Coronajahr 2020 geschlagen. Diesen positiven Befund gibt Werksleiter Thomas Graf auf NÖN-Nachfrage.

Optimismus auch für das Jahr 2021

Weltweit sei der Konzern durch Covid-Maßnahmen vor allem in den Bereichen Automotive und Aerospace – die Luftfahrt erlitt einen massiven Einbruch – vor Herausforderungen gestellt worden, auf die aber sehr gut reagiert worden sei. Der Schremser Standort steuere auf ein durchaus positives Jahresergebnis zu, auch weil die zentralen Kundensegmente Elektro-Großhandel und Bau bislang vergleichbar gut durch die Krise gekommen sind. Graf: „Wir sind auf einem guten Weg, die schon vor Corona gesteckten Ziele zu erreichen. Auftragslage, Ausschreibungen und Tendenzen lassen uns auch optimistisch in Richtung 2021 blicken.“

Wie überall wurde das Geschäft auch hier kurzfristiger – und machte erhöhte Flexibilität erforderlich. Investitionen in die Infrastruktur wurden sicherheitshalber ausgesetzt, sie sollen laut Graf zumindest teilweise im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Eaton in Österreich: Umsatz vor Corona um 2,9 Prozent gesteigert

Etwa 700 Mitarbeiter sind in Schrems unter seinem Kommando, dazu kommen weitere etwa hundert Beschäftigte, die in der Granitstadt außerhalb seiner Sparte für die Eaton-Organisation tätig sind und etwa 160 Mitarbeiter am Standort Wien. Zusammen hat die Eaton Holding (Austria) GmbH im Vorjahr 420 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet – 2,9 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2018, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst unter Berufung auf das Industriemagazin vorrechnet.

CoV ist natürlich auch in der Belegschaft ein Thema

Wie praktisch alle Betriebe hatte mittlerweile auch die Schremser Eaton-Produktionsstätte erste aktive Berührungspunkte mit Covid-19. „Bis zum Sommer hatten wir keinen einzigen CoV-Fall, seither gab es über die Wochen und Abteilungen verteilt bislang 13 Infektionen“, sagt Werksleiter Thomas Graf. Dazu kommen einige quarantänebedingte Ausfälle, die Betroffenen können teilweise im Homeoffice weiter arbeiten.

Um das zu gewährleisten, wird laut Graf auch allerhand getan: Dem Schutz der Mitarbeiter komme bei Eaton global hohe Priorität zu, aufgrund der Entwicklungen in Asien sei der Konzern sehr früh für das Coronavirus sensibilisiert gewesen. „Dadurch hatten wir vielleicht ein bis zwei Wochen Vorsprung zu anderen Unternehmen, konnten uns vielleicht besser darauf vorbereiten“, blickt Graf zurück. Man habe dann aus den Erfahrungen gelernt, die Maßnahmen angepasst.

Heute fokussiere man auf eine Trennung von innerbetrieblichen Wegen, Vorgaben hinsichtlich des Abstandhaltens oder – wenn dieser aufgrund der konkreten Tätigkeit nicht möglich ist – des Masketragens. Man nehme auch die Aufklärung in der Belegschaft sehr ernst.

Graf: Noch keine einzige Infektion auf Job zurückzuführen

„Wir möchten keine falschen Sicherheitsgefühle unterstützen. Wer sich krank fühlt oder Kontakt zu einem Infizierten hatte, soll zuhause bleiben. Dazu muss kein Urlaub gebucht werden – die Kosten trägt das Unternehmen, weil wir unsere Mitarbeiter schützen möchten“, sagt Werksleiter Graf. Über die Arbeit der Behörde hinaus werden bei Eaton Gespräche mit Betroffenen geführt, um Begegnungen innerhalb des Hauses auch wirklich lückenlos erfassen und darauf reagieren zu können.

Er sieht das Unternehmen damit auf dem richtigen Weg: Keine einzige der bisher 13 Infektionen innerhalb der Belegschaft sei am Betriebsareal in Eugenia erfolgt, betont Graf. Die Beschäftigten hätten sich jeweils unabhängig von der Arbeit im privaten Umfeld angesteckt.