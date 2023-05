Schremser Wehr im Einsatz Katze ratlos am Dachfirst, Holz auf der Straße

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Eindeutig zu hoch hinaus ging es am Samstag für eine Katze in der Moorbadstraße in Schrems. Foto: Feuerwehr Schrems

D ie Schremser Floriani wurden am 20. Mai zweimal gerufen: Am Nachmittag mussten sie mit der Drehleiter ein zu hoch hinaus gekommenes Samtpfötchen aus seiner Not befreien. Am Abend hatte sich Holz bei einem Sägewerk selbstständig gemacht.