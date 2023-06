Sieg in der „Champions League“ der Biere

Geht es nach der ÖGZ, dem bundesweit führenden Fachblatt der Gastronomen, so hat sich das Schremser „Ostarrichi“ in der Champions League der Biere durchgesetzt. Parallel zu diesem ersten Platz im ÖGZ-Pils-Ranking holten Karl Theodor Trojan & Co mit dem „Osterbräu“ den Sieg in der Bockbier-Wertung bei Falstaff.

Der Braumeister ist über die Erfolge in den ersten beiden der drei großen Bierbewerbe des Jahres Österreichs freilich hocherfreut, zumal sie mit zwei geschmacklich diametral gegenüber positionierten, kompositorisch herausfordernden Spezialbieren errungen worden seien. „Hier der kräftige Bock mit nettem Saisonvolumen, dort das milde, schlanke und mit 4,5 Volumsprozent sehr gefällige Pils mit starkem Hefecharakter und angenehmem Mundgefühl“, schwärmt er. Das Ostarrichi wurde Ende 1995 zum tausendsten Jubiläum der ersten urkundlichen Nennung des heutigen Österreich vorgestellt. Trojan: Es sei ein mutiges, revolutionär designetes Pils gewesen. Für das Pils-Segment sei es insgesamt aber keine sehr gute Zeit gewesen, die Produktion des Ostarrichi wurde wieder eingestellt.

„Ostarrichi“ dank AUA in luftigen Höhen

Mit dem Trend zu Bieren mit reduzierten Volumsprozenten reifte allerdings zuletzt der Gedanke an eine Neuauflage. Der letzte Auslöser sei schließlich die Nachfrage der AUA gewesen, die das Ostarrichi für ein halbes Jahr auf ihre Speisekarte setzen wollten. Dort fand es dann auch einen Platz – neben dem Neoh-Riegel des früheren Schremser Fußballers Manuel Zeller. Außerhalb von Flugzeugen erwerblich ist es als 0,3-Liter-Flasche am Markt und im 50-Liter-Fass über die Gastronomie.

Was das Ostarrichi so besonders macht, dass es in der verdeckten ÖGZ-Verkostung unter anderem durch Biersommelier-Mehrfachstaatsmeister Michael Kolarik als Sieger-Pils das Gütesiegel in Gold holte? „Duft von Baguettekruste, getrockneten Kräutern und heuartigen Gewürznoten, malerisch! Geschmacklich zeigt sich ein schlanker Antrunk. Die Bittere setzt ein und intensiviert sich zum Abgang hin und bleibt heuartig“, heißt es auf der ÖGZ-Seite gast.at. Ergänzend werden gegrillte Putenspieße und Paprikagemüse empfohlen.

Kreieren von Bockbier: Für Trojan ein Balance-Akt

Dezent kräftiger ist mit 7,2 Volumsprozent und 16,5° Stammwürze das Schremser Osterbräu, das in der Bier-Trophy von Falstaff im Vorjahr die Spitzenplätze mit 92 Punkten noch knapp verpasst hatte. Heuer erreichte es als Einziger 94 Punkte und setzte sich damit vorm „Josefi Bock“ von Zipfer und dem „LTD. Bock Bier“ von Rieder an die Spitze der Bockbier-Wertung. Als Draufgabe gabs für das Kellerpils mit 92 Punkten einen vierten Platz der Wertung für Zwickl- und naturtrübe Biere – hinter Gösser, Golser und Schwechater.

In der Bewertung ist von elfenbeinartigem Schaum übber zart trübem Goldgelb die Rede. „In der Nase mit ‚Ildefonso‘, Gewürznelke und in Butter gebräunter Banane. Eine mit Vanille unterlegte Cremigkeit schmeichelt den Gaumen, bei aller Kraft aber hohe Drinkability und perfekt austarierte Bittere. ‚Wow‘!“

Für die Brauerei Schrems ist der Osterbock mit einem Umsatzanteil im sehr geringen einstelligen Bereich eine Mini-Nische. Aber, so Trojan: „Es ist ein Saisonprodukt für Liebhaber, die drauf warten.“ Er liebe es auch selbst, Bockbier zu trinken und zu brauen, „irgendwann mit 60 hast du einfach auch das Gespür dafür, die richtige Balance zu finden und nichts überzubetonen“. Die Stärke solle zu schmecken sein, aber nicht im Vordergrund stehen.

Betriebserweiterung: Projekt läuft, ist aber noch nicht auf Schiene

Nicht unbedingt im Vordergrund steht aktuell auch die via NÖN im Vorjahr vorgestellte Vision zur Betriebserweiterung rund um das Brauerei-Areal in Schrems, die Umsetzung war damals für das Jahr 2023 erhofft worden. Die Planung ziehe sich leider noch etwas, beteuert Braumeister Trojan, aber: „Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, wir bleiben dran.“ Geplant ist wie berichtet der Bau eines Besucherzentrums mit Präsentations- und Verkaufsfläche, im Zuge dessen sollen auch die Betriebszufahrt und die Parkplatz-Situation verbessert werden. Die erforderlichen Flächen im Bereich Niederschremser Straße und Bahnstraße sind bereits angekauft.

