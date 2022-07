Übung mit bleibendem Eindruck: Lehrlinge gestalteten Mauer in Gea-Haus

Werbung

Die zentrale Baustelle von Gea & Heini Staudinger zur Errichtung einer Produktions- und Reparaturstätte samt fünf Mietwohnungen und großem Büro zieht derzeit am Schremser Hauptplatz alle Blicke auf sich. Nun wurde der 3-Millionen-Euro-Bau auch zum Schauplatz für eine ungewöhnliche Übung: Junge Lehrlinge von Leyrer+Graf „durften“ nicht nur ausnahmsweise auf einem Gerüst arbeiten, sondern sich auch in einer aus Kostengründen kaum mehr angewandten Verputztechnik üben.

Die Wand unter der Stiege zum ersten Stock war rasch verputzt. Foto: Markus Lohninger

Bei der Gleichenfeier sei es zum Thema geworden, dass Lehrlinge aus Sicherheitsgründen keine hohen Gerüste mehr besteigen dürfen, blickt Staudingers Co-Geschäftsführer Paul Tritscher zurück. Die etwa 200 m² große Feuermauer über mehrere Etagen zum Nachbargebäude biete sich perfekt als Schulungsort an, um im Rahmen einer angemeldeten Übung unter Aufsicht am Gerüst zu arbeiten – und dann auch gleich das Verputzen in Form des klassischen „Rieselwurfes“ zu lernen.

„Aussterbende Putztechnik wieder im Kommen.“ Altbauten wurden häufig mit dieser Technik verputzt. Mit dem zunehmenden Anstieg des Kostenfaktors Arbeit rückte der Rieselwurf mehr und mehr in den Hintergrund, die flottere Putzmaschine trat ihren Siegeszug an. Aber, wie der ebenfalls anwesende Hubert Wisauer von der Firma Baumit erklärte: Diese „aussterbende Putzart“ sei aktuell wieder im Kommen – nicht nur aus optischen Gründen, sondern weil Problemstellen auch leichter und punktuell auszubessern sind.

Die Lehrlinge seien von der Idee sofort begeistert gewesen, blickt Bauleiter Christian Benesch zurück: „Sie konnten hier wie auf einer kompletten Außenmauer arbeiten – und die Übungsarbeit wird danach nicht abgetragen, sondern bleibt für den Kunden bestehen.“ Vor Ort erwiesen sich die Burschen – Clemens Holl, Sebastian Fichtinger und Jonas Fuchs – als überaus geschickt, zügig ging es von links nach rechts und von unten nach oben. Auch die Hausherren Staudinger und Tritscher, Bauleiter Benesch und Hochbau-Abteilungsleiter Markus Neunteufl von Leyrer+Graf legten zu Übungszwecken Hand an.

Die Baustelle schreitet indes weiterhin zügig voran. Das ausladende Eingangsportal wurde geschaffen, die Fenster sind drin, und am Dach hat die geballte Ladung Photovoltaik-Power (50 kWp) rund um den begrünten Innenhof mit Laubengang Einzug gehalten. Jetzt wird noch außen verputzt, dann kommt bereits das Gerüst weg, und hinten wird einiges Erdreich für die Schaffung eines ebenerdigen Ausgangs zur künftigen Parkfläche abgetragen. In den nächsten Tagen soll auch der Aufzug installiert werden. Seit bald 20 Jahren habe man fast immer irgendeine Baustelle laufen, zieht Staudinger vor Ort ein Zwischenfazit. Ohne Probleme laufe es auf keiner Baustelle, es sei immer sehr viel Bauchweh dabei. Aber, in Richtung der Verantwortlichen von Leyrer+Graf: „Hier herrscht immer ein Klima der konstruktiven Lösungssuche.“

Die Fertigstellung wird für Ende September erhofft.

