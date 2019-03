„Schätze der Vergangenheit“ mit Kaffee-Schwerpunkt .

Auch heuer öffnet das Schremser Museum „Schätze der Vergangenheit“ (Dr. Alfred Besenböckstaße 10) traditionell am 1. April die Türen. An dem Tag ist freier Eintritt in das Privatmuseum mit angeschlossenem Schaugarten und es gibt Bio-Honig zu verkosten