Schritt war angekündigt Waldviertler NBG Fiber GmbH: Sanierungsverfahren heute eröffnet

D ie NÖN hatte es am vergangenen Donnerstag angekündigt, heute wurde am Landesgericht Krems ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die NBG Fiber GmbH mit Sitz in Gmünd eröffnet. Rund 75 Gläubiger sind laut Mitteilung des KSV1870 betroffen.