Bezirk Gmünd: Plus an Schülern, neue Leitung an fünf Standorten

Der Schulbeginn steht vor der Türe: Im Bezirk Gmünd bringt das insgesamt mehr Schüler an den Pflichtschulen, neue Schulleitungen an den Volksschulen Gmünd, Hoheneich und Waldenstein sowie Volks- und Mittelschule Heidenreichstein mit sich. An den Volksschulen Schrems und Großdietmanns schreiten außerdem die Um- und Ausbauarbeiten voran, das Schulzentrum konnte die Renovierung seines Turnsaals hingegen rechtzeitig abschließen.

Die NÖN berichtete bereits vor den Ferien über personelle Veränderungen an den Volksschulen: Durch die bevorstehende Pensionierung von Beatrix Skoll als Direktorin der Volksschulen Gmünd und Waldenstein wurden Nachbesetzungen nötig. Tamara Masch, erst seit Herbst 2022 Schulleiterin in Hoheneich, wechselt nach Gmünd. Waldenstein bekommt mit Andrea Weber, bislang an der Volksschule Schrems beschäftigt, wieder eine eigene Schulleiterin. Auch Andrea Hermann kommt von der Volksschule Schrems, sie folgt Tamara Masch in Hoheneich nach.

20-Jahr-Vergleich: Fast 1.000 Pflichtschüler weniger

In Heidenreichstein wurde durch den Abschied von Doris Adensam die Leitung der Volksschule und Mitbetrauung der Mittelschule frei. Hier übernimmt Monika Böhm, die schon ein Jahr an der Mittelschule Heidenreichstein beschäftigt war. Insgesamt gibt es an den Pflichtschulen im Bezirk Gmünd laut Bildungsdirektion neun Versetzungen in den Ruhestand und sieben Personen, die ein Freijahr in Anspruch nehmen. 14 Lehrkräfte werden demnach neu angestellt, dazu kommen etliche Versetzungen innerhalb, von und nach außerhalb des Bezirkes.

An den Pflichtschulen werden fürs Schuljahr 2023/2024 2.207 Schüler erwartet, das sind um 74 mehr als im Vorjahr. Der 20-Jahres-Vergleich schockiert fast: Im Schuljahr 2003/2004 wurden 3.190 Pflichtschüler verzeichnet – also fast 1.000 mehr als im bevorstehenden Schuljahr. Für 338 „Taferlklassler“ beginnt am 4. September der Ernst des Lebens, das sind um 25 mehr als im Vorjahr.

Was sich an den Schulgebäuden tut

Ein Blick zu den Schremser Schulen zeigt: Der Umbau ist dort noch in vollem Gange und wird Lehrer und Schüler auch im kommenden Schuljahr noch begleiten. Das neue Lehrerzimmer der Volksschule wurde schon im abgelaufenen Schuljahr bezogen. Direktor Kurt Spiesmaier spricht schon von der Fertigstellung der Arbeiten im Volksschulgebäude. In der Mittelschule wird demnach nun vor allem im Nordteil gearbeitet.

Zur groß angelegten Erweiterung hat auch die Marktgemeinde Großdietmanns in ihrer Volksschule angesetzt. Man sah dort einen Platzmangel, will unter anderem Gruppen- und Besprechungsräume, neue Sanitärbereiche und mehr Raumangebot für die Nachmittagsbetreuung schaffen. Im Juli wurde mit dem Aufbau eines zweiten Stocks ein Meilenstein erreicht. In Harbach wird der neue Turnsaal schon genutzt, die Eröffnung folgt im September.

Termine für Maturabälle schon fixiert

Umgebaut wurde auch im Schulzentrum Gmünd. Der Turnsaal wurde einer Sanierung unterzogen, hat nun unter anderem einen neuen Boden und eine Boulderwand. Personell gibt es keine Neuanstellungen, aber eine Pensionierung: Alois Müllner wird verabschiedet. Er hat im Schulzentrum Religion und Ethik unterrichtet. Auch heuer konnte man eine Klasse der Handelsschule halten, schwächer zeigt sich aktuell die Fachschule für wirtschaftliche Berufe. „Ich kämpfe aber um den Erhalt der dreijährigen Schultypen“, sagt Direktorin Cordula Krammer.

Während das Schulzentrum den 6. Jänner in der Stadthalle Schrems als Termin für den Maturaball gewählt hat, feiert das Gymnasium am 16. September erneut auf Schloss Weitra. Im Gym werden drei erste Klassen erwartet: Direktor Ronald Binder sieht im Ansprechen der „Ränder“ des Bezirkes – etwa Weitra, Litschau, Heidenreichstein – nun eine Verbesserung. Der Schulstart bringt auch einen Theater-Workshop, „soziales Lernen“ in den ersten Klassen und Kennenlernen des neuen Forschungsraums.