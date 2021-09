Der Schulanfang steht vor der Türe und damit auch der Startschuss für die von Bezirkshauptmann Stefan Grusch vor zwei Wochen via NÖN angekündigten Pläne, im Zivilschutzzentrum (einst Impfzentrum) im Gmünder Access-Industrial-Park Impfungen für Schulen anzubieten. Die Reaktionen darauf waren nicht nur positiv, reichten auch von Kritik bis zu Beschimpfungen.

„Es besteht weiterhin kein Zwang, es soll ein zusätzliches niederschwelliges Angebot für Kinder sein“, betont Grusch – und präzisiert gemeinsam mit Impfzentrum-Koordinatorin Bettina Weiß, Zivilschutzverband-Bezirksleiter René Schreiber und Schuldirektor Christoph Jindra (PTS Gmünd) die Überlegungen und Rahmenbedingungen hinter dem Angebot.

14. und 15. September für Schulen reserviert. Im Impfzentrum eingeplant sind die Schulen aus dem Bezirk – wie Bettina Weiß erklärt – am 14. und 15. September, jeweils am Vormittag. An den Nachmittagen soll von 13 bis 16 Uhr ein allgemeiner Impftermin ohne Voranmeldung angeboten werden. „Wir haben die Schulen schon eingeteilt. Der Bus kommt zur Schule, wer sich impfen lassen will, steigt ein, fährt zum Impfzentrum, wird dort geimpft und fährt dann wieder mit dem Bus zur Schule zurück“, sagt Weiß. Die Organisation der Busse obliege allerdings den Schulen.

Es sei klar, dass die Schüler nicht unbeaufsichtigt bleiben und Lehrer mitfahren, betont PTS-Direktor Christoph Jindra. Gerade für seine Schüler, die meist kurz vor dem Jobeintritt stehen, findet er das Angebot gut: „Eine Impfung könnte die Voraussetzung für den Job sein.“

„Unwissenheit und Falschinformation.“ Dass es zwar ein niederschwelliges Impfangebot für Kinder ab 12 Jahren gibt, dafür allerdings nicht an Schulen geimpft werden muss, sei auch ihm wichtig gewesen, sagt René Schreiber (Zivilschutzverband). „Wir wollen möglichst viele mit diesem Angebot erreichen“, betont Bezirkshauptmann Grusch. Und: „Wir wollen möglichst allen Schülern ein normales Schulleben wie vor der Pandemie bieten. In dem Zusammenhang gibt es keine Alternative zur Impfung.“ Trete ein Covid-Fall in einer Klasse auf, gelte die Absonderung nämlich nur für Ungeimpfte – die dann aus der Distanz mitlernen, erklärt er: „Für Lehrer wird das große Schwierigkeiten machen.“ Aus Zuschriften erkenne er, „wie viel Unwissenheit und Falschinformation es noch in der Bevölkerung gibt“, sagt Stefan Grusch.

Infomöglichkeiten am 9. und 10. September. Die Antwort darauf: Am 9. und 10. September finden jeweils um 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr Infoveranstaltungen zur Schulimpfung im Zivilschutzzentrum Gmünd statt. Grusch sieht das allerdings als „allgemeine Informationsmöglichkeit“ – auch für Bürger abseits des Schulalters und abseits des Gmünder Bezirkes.

Unterstützung kommt von Amtsarzt Georg Vitovec und Epidemiearzt Christoph Preißl. „Da kann wirklich alles gefragt werden. Wichtig ist, dass Unklarheiten besprochen werden“, betont Koordinatorin Bettina Weiß.

Covid-Entwicklung & Impfangebote. Zu Wochenbeginn lag die Impfrate im Bezirk bei 61,7 Prozent Vollimunisierten. Das Ziel sei noch lange nicht erreicht, sagt Grusch. Er spricht von 29 aktuell mit Covid-19 Infizierten, rund 65 abgesonderten Personen und einer 7-Tages-Inzidenz von 44,1. Nächste Impfmöglichkeiten: 1. (Landes-Impfbus in Litschau), 3. (Pizzera&Jaus-Konzert in Weitra), 4. (Zivilschutzzentrum Gmünd) und 8. September (Landesimpfbus am Gmünder Schubertplatz).