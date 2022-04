NÖN-Serie zum Jubiläum: Wie die Matura nach Gmünd kam

Die Geschichte der höheren Schulen im Bezirk ist eng mit dem Engagement der Stadt Gmünd verbunden, die schon 1905 eine Petition für ein Gymnasium einbrachte und später mit der „Städtischen Handelsschule“ den Grundstein für das Schulzentrum legte. Bis zur Eröffnung der jeweiligen Schultypen mussten viele Schüler in andere Bezirke, vor allem Waidhofen, auspendeln. Heute ist das Bildungsangebot in Gmünd eine Selbstverständlichkeit – deren Entstehung jedoch nicht lange zurückliegt.

Das Gmünder Gymnasium

Der Gmünder Gemeinderat fasste 1905 den Beschluss über eine „Petition in Angelegenheit der allfälligen Errichtung eines Landesgymnasiums“. Zu einer Umsetzung kam es allerdings nicht. Erst Anfang Dezember 1938 wurde eine „Staatliche Oberschule“ eröffnet (345 Schüler, 13 Klassen). Untergebracht war die Schule in der ehemaligen Volks- und Bürgerschule im heutigen České Velenice – nach dem Münchner Abkommen 1938 wurde České Velenice dem Deutschen Reich angeschlossen. Im zweiten Jahr besuchten 420 Schüler (139 Mädchen) das Gymnasium: Es war damit die zweitgrößte Mittelschule „Niederdonaus“.

Die Standorte wechselten mehrmals: Nach 1945, als das Schulgebäude durch die Wiederherstellung der Grenzen von vor 1938 in der Tschechoslowakei lag, beherbergte das Gebäude der heutigen Mittelschule für Ökologie und Musik das Gymnasium, 1952 wurde das freigewordene Volksschulgebäude am Stadtplatz erworben und diente bis zur Fertigstellung des Gymnasiumneubaues als Unterkunft. Das neue Schulhaus konnte 1969 bezogen werden. 2014 wurde es einer Generalsanierung unterzogen.

Von der Handelsschule zum Schulzentrum

Auch die Errichtung einer Bundeshandelsschule in Gmünd war Initiative der Gemeindeführung. Der Gemeinderat stellte 1962 einen entsprechenden Antrag - ohne Erfolg. 1969, als erste Gespräche über die Weiterverwendung des Schulhauses am Stadtplatz 52 (heute Gesundheitszentrum) geführt wurden und man den Bund zur Errichtung einer Handelsschule ermuntern wollte, tauchte der Gedanke auf, dass dies leichter gelingen könnte, wenn die Stadt vorher eine städtische Schule errichtet hat. Im Mai 1972 kam eine Grundsatzvereinbarung mit dem Unterrichtsministerium: Der Bund baut eine neue Bundeshandelsschule, aber erst nach der „Verbundlichung“ der Städtischen Handelsschule in Waidhofen.

Die Eröffnung der „Städtischen Handelsschule Gmünd“ fand 1973 statt. Im Jahr 1978 erfolgte die Übersiedlung ins Schulzentrum in der Otto-Glöckel-Straße. In diesem Jahr wurde auch die Fachschule für wirtschaftliche Berufe gegründet. 1982 startete die Normalform Handelsakademie, 1987 absolvierten die letzten Absolventen des Aufbaulehrganges und die ersten Schüler der HAK ihre Matura. Seit 1991 werden hier tschechische Schüler unterrichtet, 2018 lief eine waldviertelweite Kooperation der Wirtschaftsakademien an.

