Hoheneicher: „War zu feig, um mit Polizei über Pornos zu reden“

„Auf einmal sind da Hunderte Bilder gekommen“, schilderte der 49-Jährige aus der Gemeinde Hoheneich am Landesgericht Krems. Er habe noch mit seinem Bürgermeister, der im Beruf Polizist sei, reden wollen, aber dazu sei es nie gekommen: „Ich war vielleicht zu feig dazu“, gestand er sichtlich beschämt ein.

„Sie hätten die Flut an Pornobildern einfach löschen können. Sie haben weder den Mut gefunden, darüber zu reden, noch bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Statt dessen haben Sie die Bilder gespeichert und über Monate besessen“, entgegnete die Richterin harsch. Unter dem pornografischem Material (210 Bilder und 165 Videos) haben sich auch Darstellungen von Unmündigen befunden, merkte die Richterin an. Worauf der Beschuldigte nur beteuernd meinte: „Es waren so viele Bilder. Ich habe mir nicht alle angeschaut. Ich wusste nicht, dass drunter Kinderpornos sind.“

Der bislang unbescholtene und reumütige Waldviertler wurde zu fünf Monaten auf Bewährung und einer unbedingten Geldstrafe von 1.050 Euro verurteilt. Rechtskräftig.