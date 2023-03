Schulzentrum Gmünd erwirtschaftete 694 Euro für Erdbebenopfer

Mit Genehmigung der Schulleitung fand sich eine Gruppe von Schülern zusammen, um einen Jausenverkauf in der Aula des Schulzentrums Gmünd zu starten. Das erwirtschaftete Geld, in der Höhe von 694 Euro, wird in der Folge an das Rote Kreuz Gmünd für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet.

Der Zustrom von Schülern aus dem gesamten Schulbereich war sehr gut – ein ständiges Kommen und Gehen. Es wurde viel gekauft, die Summe auch immer wieder aufgerundet. Auch die Lehrkräfte leisteten ihren Beitrag, sie brachten einige Leckerbissen mit und stellten diese zum Verkauf dazu.

Direktorin Cordula Krammer war über das soziale Engagement der Schüler sehr erfreut und meinte: „Solche sozialen Projekte müssen gefördert werden. Daher wurde diese Spendenaktion in der Schulaula sofort genehmigt!“ Danach sich suchte auch die Schulleiterin einige Leckerbissen aus.

