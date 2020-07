Eine Schulklasse mit dem Namen „Weitra“ gibt es im über 10.000 Kilometer entfernten Pedro Carbo in Ecuador (Südamerika). Die Schule „Unidad Educativa Ecuadoriana Austriaca“ wurde vor 20 Jahren vom Wiener Diakon Heribert Hrusa gegründet. Er ist der Vater des Weitraers Harald Ederndorfer, der mit seinen Kollegen vom Rotary Club Weitra diese Schule unterstützt.

Nur zwei Jahre geplant

Heribert Hrusa wurde 1977 Diakon und kam 1984 als Missionar nach Ecuador. „Es waren nur zwei Jahre vorgesehen, ich bin aber geblieben“, betonte er bei einem Besuch seines Sohnes und Vertretern des Rotary Clubs in Weitra in der Vorwoche. „Bildung ist die Grundlage für alles. Das habe ich sehr bald festgestellt und mit der Errichtung der Schule begonnen“, berichtet der heute 78-Jährige.

Unterstützung aus Österreich

Dazu wurde ein Trägerverein in Wien gegründet. „Über 300 Schüler werden jährlich von Österreich aus gefördert“, erzählt Hrusa, der mit Spenden aus seiner Heimat auch ein medizinisches Zentrum, Brunnen und Wasserleitungen sowie eine Kirche und fünf Kapellen aufgebaut hat.

13 Klassen mit Städtenamen

In der Schule Unidad Educativa Ecuadoriana Austriaca gibt es 13 Klassen – von der Vorschule bis zur Matura. Jede Klasse erhält den Namen einer Stadt, die diese Schule unterstützt. Die Klasse „Weitra“ besuchen derzeit zehn Buben und zwölf Mädchen im Alter von acht und neun Jahren. „Sie wissen über Weitra genau Bescheid. Bei der Feier, die wir anlässlich des österreichischen Nationalfeiertages am 26. Oktober veranstalten, präsentiert jede Klasse ihre Stadt. Da gibt es auch Gulasch, Apfelstrudel und Palatschinken“, erzählt der Diakon, der die Leitung der Schule vor einigen Jahren an verschiedene Bereichsleiter übergeben hat und heute als Gärtner und Schulwart fungiert. Sein kleines Häuschen befindet sich auf dem Schulareal.

Auswahl durch Lehrer und Psychologen

Hrusas Schule ist begehrt, es gibt viele Anmeldungen. „Lehrer und Psychologen wählen die Schüler aus. Wer das Schulgeld, das zwischen 79 und 98 US-Dollar monatlich liegt, nicht aufbringen kann, erhält Unterstützung.“ Der hohe Bildungsstandard, der hier vermittelt wird, schlägt sich auch in der Statistik des Staates nieder: „Im Vorjahr erreichten wir 9,34 von zehn Punkten.“

Enge Verbindung nach Weitra

Für Harald Ederndorfer ist das Wirken seines Vaters im fernen Ecuador sehr beeindruckend: „Ich habe nur eine schwache Vorstellung von der Mentalität der Menschen in Ecuador. Mein Vater hat eine Verbindung geschaffen, die unsere strukturierte Vorgangsweise mit dem chaotischen Leben in diesem Land vereint. Er hat die Schule so aufgebaut, dass sie selbst läuft. Das ist bemerkenswert. Er ist eigentlich ein Marketingdirektor.“

Seinen Vater hat er noch nie besucht: „Mehr als fünf Stunden im Flugzeug schaffe ich nicht.“ Trotzdem ist die Verbindung zwischen Vater und Sohn eng und derzeit noch intensiver. „Ich kam Anfang Februar nach Österreich und sitze seither hier fest. Vermutlich werde ich heuer nicht mehr nach Ecuador zurückkehren können. Mittlerweile fehlen mir meine Schüler sehr“, meint Hrusa, der jetzt bei seiner Schwester in Traiskirchen oder seinem Sohn wohnt und die Kontakte zu seinen Sponsoren pflegt.

Weitraer Rotarier helfen

Dazu zählt auch der Rotary Club Weitra. „Wir sind über Harald Ederndorfer auf dieses Projekt, das wir seit sechs Jahren unterstützen, gestoßen. Wir übergeben Heribert Hrusa persönlich unsere Spenden. Da wissen wir, was damit passiert und es gibt keine Nebenkosten“, meint Präsident Arthur Buchhöcker.

Wer diese Schule unterstützen will: „Verein der Förderer der Schüler der Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca (UEEA)“, IBAN AT25 2011 1000 0492 7508 bei der Erste Bank.