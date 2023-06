Musikmittelschule Gmünd präsentierte Musical „Ingonyama“

Mit „Ngenhliziyo Siyakwamukela“ begrüßte Josef Gratzl, Direktor der neuen Musikmittelschule Gmünd, die Gäste bei den vier Vorstellungen des vom „König der Löwen“ abgeleiteten Musicals, das die Schüler zum Jahresabschluss einstudierten.

Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen war der Turnsaal stark aufgeheizt und Gratzl scherzte bei der Begrüßung, man habe den Turnsaal für die Aufführungen in ein „afrikanisches Klima“ versetzt, um sich besser in die Materie einfühlen zu können.

Musiklehrerin Angelika Ableidinger führte Regie, inszenierte, arrangierte und organisierte das gelungene Stück. Bis in die Nachtstunden war sie in den Tagen zuvor im Einsatz mit Vorbereitungsarbeiten. Für die Choreographie der mitreißenden Tänze war Susanne Gratzl verantwortlich, die rhythmischen, mehrstimmigen Lieder wurden von Chorleiterin Anita Haslinger einstudiert.

Tolle Darsteller und viele helfende Hände

In den Hauptrollen fungierten Moritz Schleritzko, Maximilian und Benjamin Czernoch sowie Selina Gassler. Schulwart Joachim Weiß zeichnete für den Bühnenaufbau und weitere Technik verantwortlich. Er konstruierte sogar eine Vorrichtung bei der Bühne im Turnsaal, mit der man Sonnenauf- und -untergang simulieren konnte. Um Licht- und Tontechnik kümmerte sich Jörg Schäfer.

Ein großer Teil der Lehrkräfte kümmerte sich während und nach der Vorstellung fürsorglich um das Wohl der Schüler. In den Zwischenpausen ihrer Auftritte gab es in der Garderobe Getränke und Abkühlung sowie Traubenzucker zur Stärkung. Die Kinder schwitzten unter den dicken Tierkostümen erheblich und waren nach der Vorstellung sichtlich erschöpft, was sie sich aber nicht anmerken lassen wollten.

Die Aufführungen fanden am 21. und 22. Juni vormittags für Schüler aus anderen Schulen und nachmittags für Eltern und andere Gäste statt. Es kamen auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Bildung, etwa Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Schulqualitätsmanager Fritz Laschober, die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden sowie zahlreiche Schuldirektoren.