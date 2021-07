Man kann sich das Schulzentrum ohne zwei jahrzehntelange Mitarbeiter noch nicht so richtig vorstellen: Eva und Franz Schulmeister prägten die Schule über Jahrzehnte. In der Vorwoche wurden sie in den Ruhestand verabschiedet.

Direktorin Cordula Krammer, die Personalvertreter Bettina Zach und Christian Zeilinger, die Schülervertreterinnen Lea-Marie Kümmel und Janis Groll, Barbara Schagerl (Absolventenverband) und Hubert Renk (Förderverein) dankten den beiden für die geleistete Arbeit. Eva Schulmeister war bereits seit dem Jahr 1978 als Rechnungsführerin im Sekretariat tätig gewesen. Egal wie groß die Probleme der Schüler, Direktoren oder Lehrenden auch waren – bei Fragen zur Reiserechnung, bei Problemen im Bereich des Budgets, bei der Unterstützung der Covid-Testungen („Ninja-Pass“), bei „gesundheitlichen“ Problemen oder einfach „nur“ als Zuhörerin – sie hatte immer ein offenes Ohr für alle Schulpartner, wie diese auch bei der Verabschiedung betonten.

Ihr Gatte Franz kam später ins Team: Er war seit 1996 als leitender Schulwart am Schulzentrum tätig. Er hatte für alle technischen Problemfälle eine passende Lösung parat und hat seine Aufgaben mit großer Sorgfalt gelöst. Mit seiner ruhigen Art konnte er sehr oft schnell und unkompliziert helfen.

Dagmar Zlabinger übernimmt im Sekretariat nun die Aufgaben von Eva Schulmeister. Die Stellen der Schreibkraft und des Schulwartes sind aktuell allerdings noch ausgeschrieben.