Ob und in welcher Form tschechische Schüler des Schulzentrums Gmünd ihre Reife- und Diplomprüfung ablegen können, hänge vom Verlauf der Coronakrise ab, erklärt Susanne Schiller von der Bildungsdirektion auf NÖN-Nachfrage: „Wir können derzeit noch nicht sagen, wie die Situation an den Grenzen im Mai sein wird. Derzeit wird auch mit den tschechischen Schülern der Unterricht in Form von Distance Learning durchgeführt.“

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde 1991 die Aufnahme tschechischer Schüler zu diversen Schulformen des Gmünder Schulzentrums gestartet, Schüler reisten seither teilweise sogar aus Prag an. Über 500 Schüler aus Tschechien besuchten inzwischen das Schulzentrum, laut Direktorin Cordula Krammer stellen Tschechen etwa ein Drittel aller Jugendlichen an der Schule.

