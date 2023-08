Josef Simon im Porträt: Ein ganzes Leben in der Schuhwerkstatt

Aus einem Radio im Eck singt Bonnie Tyler „Total Eclipse of the Heart“, im Raum verteilt hängen mehrere Taschen, ein paar Gürtel und auf den Arbeitsflächen stehen Schuhe. Solche, die einmal elegant waren und jetzt keinen Absatz mehr haben. Und solche, die nie elegant waren und nie einen Absatz hatten. Fährtenschuhe zum Beispiel. „Sowas Spezielles macht keiner mehr“, sagt Josef Simon. Die, die ihn gut kennen, nennen ihn „Pepi“. Die Berufsbezeichnung Schuster haftet ihm so stark an, dass sie meistens gleich mit dem Namen einhergeht, wenn andere über ihn reden.

In dritter Generation führt Josef Simon die Schusterwerkstatt in Brand. 2015 hat er aus gesundheitlichen Gründen die Pension angetreten, in der Werkstatt ist er trotzdem fast täglich. Da probiert er aus, tauscht die Sohle eines Damenschuhs auf einen anderen und greift ein, wenn sich der Unterbau wieder einmal von einem Wanderschuh zu lösen droht.

Heini Staudingers Schuhwerkstatt verbunden

Gefragt nach dem, was ihn zum Schuster gemacht hat, muss Josef Simon nicht lange überlegen. In den 1970er Jahren absolvierte er in Tulln die Lehre zum Schuhmacher, schloss die Gesellen- und später die Meisterprüfung ab. Damals habe er im Bundeslehrlingswettbewerb gewonnen, erzählt Simon, auf seinem Hocker in der Werkstatt sitzend. Der Großvater hat den Betrieb gegründet, war für seine Holzschuhe bekannt. „Damit habe ich nie etwas anfangen können.“

Dass er sich für diese Ausbildung entscheidet, sei ihm nie aufgezwungen worden. Auf einem Arbeitstisch steht ein rotes Paar Schuhe, Marke „Waldviertler“. Aus dem Radio stimmt Don McLean mit „A long, long time ago, I can still remember“ inzwischen „American Pie“ an. Vor langer Zeit war auch Josef Simon in die Entstehung der Waldviertler Schuhwerkstatt in Schrems involviert. Es bestehe immer noch ein guter Austausch, man sei im Guten auseinandergegangen, sagt er: „Wenn ich es mir heute anstehe, denke ich mir: Gut, dass Heini (Staudinger Anm.) dabei war und dass er es hat.“

Nur wenige Maschinen stehen in der Werkstatt. Das meiste ist Handarbeit. Foto: Anna Hohenbichler

Die großen Maschinen hat Josef Simon in seiner Werkstatt nicht stehen. Eine zum Schleifen, eine andere zum Dehnen, zwei zum Nähen. Das meiste war schon immer echte Handarbeit. Viel wichtiger als die großen Maschinen: ein Lager mit unterschiedlichen Schnallen, Verschlüssen, Nägeln. „Es ist mehr, als ich je verbrauchen könnte“, schmunzelt Simon.

Ein Autogramm von Pop-Star Pink

Vor seiner Pensionierung hat Josef Simon auch eine Werkstatt in Linz betrieben. Dort kam er 2010 mit der amerikanischen Sängerin Pink in Kontakt. Wie auch die NÖN damals berichtete, wurden ihre Plateau-Stiefel in Simons Linzer Werkstatt abgegeben: Die Sohle hatte sich an der Spitze gelöst, bis zu ihrem Konzert musste der Schuh wieder voll einsatzfähig sein.

Er reparierte ihn und bekam zum Dank eine Autogrammkarte mit persönlicher Widmung. Die bewahrt Josef Simon noch immer voller Stolz auf und findet sie auf den ersten Griff, um sie interessierten Besuchern seiner Werkstatt zu zeigen. Herman's Hermits mit „No Milk Today“ aus dem Radio – schade, dass gerade kein Song von Pink läuft.

Die Zukunft des Schusters

Wie er zum Wegwerfen anstatt Reparieren steht, will der Gast von Simon wissen. Meistens zahle sich die Reparatur aus, meint er: „Wenn du im Schuh gut gehst, wirst du ihn auch reparieren lassen.“ Er ist fest davon überzeugt, dass die Leistungen eines Schusters und auch die Reparatur von Schuhen immer gefragt sein werden. Aber dass es schon mal mehr Berufskollegen waren, das stimme schon, denn: „Früher hat es fast in jeder Ortschaft einen Schuhmacher gegeben – wenn nicht sogar zwei oder drei.“

Mitte der 1980er Jahre hat Josef Simon den Betrieb von seinem Vater übernommen. 2015 war er nach zwei Herzinfarkten soweit, den Ruhestand anzutreten. Eigene Kinder hat er nicht, die Frage der Übergabe war also obsolet. „Es macht mir noch Freude und den ganzen Tag nichts zu tun, das kann ich nicht“, schmunzelt er. Einmal im Monat wirkt er deshalb auch bei Handwerksvorführungen im Heimatmuseum Kautzen mit. Ob er schon mal ganz aufhören wollte? „Eigentlich nicht“, sagt Simon.

Es sei vielmehr wie im Lied „Schuster-Pockerl“, wo der Schuster bis zu seinem Lebensende am Hocker sitzt und an Schuhen arbeitet.