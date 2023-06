Kritik an Hochstand bei Radweg in Wolfsegg: Jäger erklärt Hintergründe

Reaktion auf Kritik über einen neuen Hochstand in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Wolfsegg, durch den sich ein Radler an der beliebten Teich-Route bedroht fühlt („Hier besteht akute Lebensgefahr!“): Der örtliche Jagdleiter und Jagdaufseher rechtfertigt die Maßnahme, die aus seiner Sicht sogar der Sicherheit dient.

Harald Sturmlechner ist Jagdpächter des betreffenden Gebietes. Er betont gegenüber der NÖN, vor dem Aufstellen des genannten Hochstandes alle umliegenden Anrainer eingebunden und deren Einverständnis eingeholt zu haben. Alle hätten das befürwortet. Weil: „Unsere Aufgabe ist es auch, für den Schutz der Wildtiere zu sorgen. Alle Anrainer haben hier schon Rehe verloren. Die Stelle ist durch einen Kleeacker, einem Lieblingsplätzchen auf der anderen Seite, besonders von Wildwechsel betroffen.“ Daher gehe es in diesem Fall darum, die Tiere vom Fahrbahnbereich fernzuhalten. „Hier wurden in der Vergangenheit laufend Rehe durch Autos niedergefahren – heuer schon ein Jährling und eine Schmalgeiß“, sagt Sturmlechner. Auch eine Geiß samt nachspringendem Rehbock habe es einmal in der Brunftzeit erwischt, der Pkw-Lenker habe danach Fahrerflucht begangen. Einmal sei ein Fahrer nach einem Wildunfall noch gegen einen Strommasten gefahren.

Schussrichtung an der Straße vorbei

Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssten sich jedoch absolut keine Sorgen machen, betont Harald Sturmlechner. Die Schussrichtung sei vom Hochstand aus linkerhand an der Straße vorbei, geschossen werde zudem spätnachts oder frühmorgens, „da ist noch kein Radfahrer unterwegs“.

Generell möchte Sturmlechner mit dem in der Öffentlichkeit mitunter vorherrschenden Bild des schießwütigen Jägers aufräumen. „Ja, es gibt vereinzelte schwarze Schafe, wie überall“, sagt er. Er selber habe etwa vom Recht, im Jagdgebiet wildernde oder streunernde Katzen oder Hunde zu schießen, noch nie Gebrauch gemacht – er habe einst sogar einen mit der Leine an einem Baum eingedrehten Hund gerettet und den Besitzern zurückgebracht.

Radler will Behörde einschalten

Wolfsegg ist Teil der bei Freizeitradlern beliebten „Teiche-Radroute“, die von Waidhofen über Windigsteig, Schwarzenau, Vitis, Wolfsegg, Seyfrieds, Pfaffenschlag und Brunn zurück in die Thayastadt führt.

Der Radfahrer – der via NÖN vor „akuter Lebensgefahr“ durch den etwa zwei Meter hohen Hochstand unweit der schmalen Straße gewarnt hatte – berichtet indes von mehreren anderen Bikern an der Teich-Route, die seine Einschätzung teilen. Er kündigt an, die Bezirkshauptmannschaft Gmünd einzuschalten. Ein Anrainer wolle sich genauso an die Behörde wenden, behauptet er.

