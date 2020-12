Der Expansionskurs der binnen eines Jahres um 75 Beschäftigte größer gewordenen Gmünder NBG-Gruppe um Karl Bauer ist um ein Kapitel reicher: Ende der Vorwoche wurde der Vertrag zur Übernahme des Schweizer Glasfasersensorik-Spezialisten „Solifos AG“ unterzeichnet. Das Familienunternehmen wächst auf einen Schlag um weitere fast 50 auf künftig 220 Mitarbeiter!

Deal als Win-Win-Ergebnis für beide Mitbewerber

Der Deal diene nicht dazu, einen Mitbewerber zu schlucken, betont Bauer. Der Waldviertler Glasfaser-Pionier NBG ist im Sensorik-Bereich unter anderem bereits zur Sicherung von Gebäuden, Brücken oder Häfen aktiv – die Faser wird dabei wie berichtet nicht als Medium für die Telekommunikation genutzt, sondern zur Messung und Übermittlung von Parametern wie Temperatur, Licht, Druck, Vibration oder akustischen Signalen. Dadurch können etwa Schäden festgestellt und kommuniziert werden.

Aber, so Bauer: „Die Überschneidungen mit der bisherigen Sensorik-Sparte bei NBG liegt bei maximal 20 Prozent – Solifos befindet sich tiefer in der Wertschöpfungskette und hat einige Spezialisierungen etwa im Bereich des Verteidigungswesens für Armeen, über die NBG bisher nicht verfügte.“ Der Kauf des in Windisch in der Deutschschweiz beheimateten Betriebes für hoch leistungsfähige Glasfaserkabel und -systeme sei somit eine inhaltliche Erweiterung um ein „weiteres Glied in der NBG-Familie“, er komplettiere und verstärke das Angebot und mache NBG nun zu einem der Weltmarktführer im Spezialkabel- und Sensorik-Bereich.

Umsatz, Maschinenpark und Know- how werden integriert

Mit der Übernahme wechseln ein zweistelliger Millionenumsatz und der auf 6,2 Millionen Euro geschätzte Maschinenpark in die NBG-Gruppe. Mit der 47-köpfigen Belegschaft gewinne man zudem „hochwertige, im Glasfaserbereich erfahrene Innovations-Manager“ dazu, sagt Bauer.

Der Impuls für die Übernahme sei aus der Schweiz gekommen. Ein Jahr wurde verhandelt, gemeinsam mit einem in der Schweiz lebenden Partner wurde die „NBG Fiber Suisse AG“ in Gmünder Mehrheits-Eigentum gegründet. Diese übernimmt nun hundert Prozent der Solifos, verkauft 15 Prozent an die zentralen Manager weiter – „als Zeichen dafür, dass sie ins Unternehmen eingebunden sind“.

Wegen CoV: Begrüßung der neuen „Familienmitglieder“ nur per Videobotschaft

„Wir freuen uns darauf, Teil der NBG-Unternehmensfamilie zu werden und freuen uns über das Potenzial, unsere Marktchancen zu erweitern“, blickt Solifos-CEO Nils Kupschke der im Jänner anlaufenden weiteren Integration zuversichtlich entgegen.

Dabei gehe es nicht nur um das Zusammenwachsen und gemeinsame Stärker-Werden von Unternehmen, sagte Karl Bauer in einer coronabedingt digitalen Begrüßung per Videobotschaft: Es gehe ums Zusammenwachsen zweier Teams. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Jeder ist ein wichtiges Glied in der Familie, und jeder ist bei uns ein Mitunternehmer. Wir werden mit aller Kraft versuchen, Solifos weiterhin aufzubauen und stark zu machen.“

Künftig 2-Marken-Strategie unter gemeinsamem Management

Solifos soll als eigene Marke erhalten bleiben, zwecks Nutzung von Synergien aber über ein „Management-Board“ gemeinsam mit der „NBG Tube GmbH“ zum Gmünder Stammhaus verbunden sein.

Diesem Board gehören auch Bauers Söhne Mark und Alexander als Geschäftsführer der NBG Tube an. Sie streichen ihre Freude über die Zusammenarbeit mit Kupschke und seinem Team hervor, diese sei ein „wirklich entscheidender Schritt für die Zukunft von NBG und Solifos. Gemeinsam können wir im so spannenden Feld der Sensorik wirkliche Meilensteine setzen.“

„20 Firmen rund um den Karl Bauer.“

25 Jahre ist es mittlerweile her, seit der Seniorchef gemeinsam mit Günther Neunteufel die damalige „NBG Neunteufel & Bauer Glasfasertechnik GmbH“ ins Leben gerufen hatte. Zum Beginn des Jubiläumsjahres der nunmehrigen „NBG Holding GmbH“ verweist er auf einen weiteren Meilenstein: „Mit Solifos gibt es nun insgesamt 20 Firmen rund um den Karl Bauer.“ Er konzentriert sich längst auf strategische Aufgaben innerhalb der Holding, überlässt die operativen Bereiche anderen. „Wenn es Probleme gibt, dann kommen sie ohnehin.“