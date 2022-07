Schwerer Verkehrsunfall Auto landete bei St. Wolfgang im Kläranlage-Pflanzbecken

Foto: FF Weitra

S chwerer Verkehrsunfall am 10. Juli um 5.30 Uhr bei St. Wolfgang: Ein Pkw kam aus noch unbekannter Ursache von der L8304 ab, überschlug sich und kam am Dach im Pflanzenbecken der örtlichen Kläranlage zum Stillstand. Der eingeklemmte Lenker musste von den Feuerwehren aus dem Auto geschnitten und in ein Unfallkrankenhaus geflogen werden.