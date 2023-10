„Gesunde Ernährung ist nachhaltige Ernährung ist gesunde Ernährung!“ - diesen Kreislauf will der Verband der Diätologen Österreichs im Rahmen eines Aktionsmonats für nachhaltige Ernährung der Bevölkerung vermitteln. Wer auf eine ausgewogene Ernährung achte, tue das für sich und seine Gesundheit, aber auch für Umwelt & Klima. Die Initiative entstand im 2013 gegründeten Arbeitskreis der offiziellen Berufsvertretung. Mittendrin: Carina Müller aus Brand.

„Was wir essen, welche Lebensmittel und Produkte wir einkaufen, das hat nicht nur Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Auch soziale Aspekte wie Klimagerechtigkeit, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und die globale Nahrungssicherheit hängen daran“, erklärt Müller, warum ihr das ehrenamtliche Mitwirken wichtig ist. 19 Personen sind im Arbeitskreis „Ernährungsarmut & Nachhaltigkeit“, Müller organisierte darin mit zwei Steirerinnen die Nachhaltigkeitswochen. Der Aktionsmonat wurde um den 16. Oktober, den Welternährungs- bzw. Welthungertag, gestaltet und erinnert an weltweit einige Millionen Hungerleidende.

Für vier Wochen wurde um den 16. Oktober ein Programm für nachhaltigere Ernährung angelegt, jede Woche gehen Unterlagen zu einem neuen Schwerpunkt online. Nach dem „Informieren“ in Woche eins und dem „Inspirieren“ steht in Woche drei das „Aktivieren“ am Plan. Dazu hat der Arbeitskreis ein Quiz zum Thema „Wie nachhaltig ist deine Ernährung?“ zusammengestellt, das ab Montag abrufbar ist und auch Tipps bereit hält, wie man die Ernährung nachhaltiger, fairer und gesünder gestalten kann. In Woche vier geht es ums „Dranbleiben“.

Müller ist Diätologin und Diplomierte Fitness- & Gesundheitstrainerin, aber auch Sporternährungs- und IGM-Gesundheitscoach, Diabetesberaterin, Ernährungsmedizinische Gutachterin für bariatrische Operationen. Neben ernährungsmedizinischen Einzelberatungen mit BIA-Messungen werden auch Gruppenschulungen, Vorträge, Workshops und Kochkurse angeboten.

Mehr zur Sache:https://www.diaetologen.at/aktionsmonat-nachhaltige-ernährung/