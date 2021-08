Nicht selten geht das Waldviertel bei aktuellen Trends andere Wege. Es scheint als wäre das auch beim Schwimmenlernen so: Wo im Bezirk Schwimmkurse angeboten werden, dort ist auch die Nachfrage groß. Auch viele Schulen halten an ihrem Schwimmunterricht fest.

Weitra: Nähe zum Bad ist Pluspunkt. Ins Weitraer Hallenbad, das im Gebäude der Volksschule untergebracht ist, kommen auch andere Schulen für deren Schwimmunterricht, wie Direktorin und Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser weiß. In der Volksschule Weitra selbst geht jede Schulstufe alle zwei Wochen für eine Doppelstunde ins Hallenbad. Die Nähe ist ein Pluspunkt, findet Zimmermann-Moser. Sie schätzt, dass etwa die Hälfte der Erstklässler bereits schwimmen kann. Aber: „Es ist keine Voraussetzung, deshalb bieten wir den Schwimmunterricht in der Schule ja an.“

Auch über die Gemeinde wurden schon Schwimmkurse organisiert. Das sei, sagt Zimmermann-Moser, auch in nächster Zeit wieder geplant: „Wenn wir Kurse angeboten haben, wurden sie auch genutzt.“ Auch die Mittelschule profitiert vom nahen Hallenbad, wie Direktor Hubert Prinz bestätigt. Besonders wichtig seien im Unterricht Baderegeln und Sicherheit im Wasser.

Eigene Bäder auch in Litschau, Heidenreichstein und Schrems. Dass der Bezirk Gmünd viele Möglichkeiten zum Schwimmenlernen bietet, liegt wohl an der flächendeckenden Verfügbarkeit von Hallenbädern: Auch die Schulen in Heidenreichstein und Schrems verfügen zumindest über Übungsbecken, Litschau hat ohnehin ein größeres Hallenbad. Das ist zwar seit einem Jahr geschlossen, eine Öffnung aber für September geplant, erklärt Stadtamtsleiter Jürgen Uitz. Für November ist ein Kinderschwimmkurs vorgesehen. „Wir mussten noch nie einen Kurs absagen, weil zu wenige Kinder angemeldet waren – ganz im Gegenteil“, sagt er: „Der Bedarf ist nach den Kursausfällen sicher sehr groß.“

Ein eigenes Bad leistet sich auch die Gemeinde Heidenreichstein in der Volksschule. Dort – und in der Mittelschule – gehört der Schwimmunterricht fix zum Sport dazu. „Es wird sehr gut angenommen“, betont Direktorin Doris Adensam. Schwimmunterricht vermittle wichtige Grundkompetenzen und beginne schon bei spielerischen Wassergewöhnungsübungen. „Die Schüler machen es wirklich gerne“, sagt sie.

Erwachsene können im Sole-Felsen-Bad schwimmen lernen. Besonders bei der jüngeren Generation entstanden erste Schwimmerfahrungen im Sole-Felsen-Bad. Vom Baby bis zum Erwachsenen ist es wesentliche Anlaufstelle für Schwimmkurse, wie Geschäftsführer Bernhard Strohmeier stolz sagt: „Gerade Schwimmkurse für Erwachsene gibt es anderswo selten.“ Das Angebot werde insgesamt fleißig genutzt. Und: „Wir sind uns alle einig, dass es wichtig ist, gerade Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beizubringen.“ Auch Schulen kommen für den Schwimmunterricht ins Sole-Felsen-Bad – manchmal sogar aus České Velenice.

Die Wasserrettung Allentsteig veranstaltet im Sole-Felsen-Bad ebenfalls Kurse. Um „Sicherheit im Wasser“ in den Vordergrund zu rücken, produzierte das Team rund um Obmann Reinhard Tauber im Vorjahr gemeinsam mit dem NÖ Zivilschutzverband sogar eigene Youtube-Videos.