Das Jahr als Bundesobmann der Schülerunion hätte sich Sebastian Stark anders vorgestellt: „Es hätte ruhiger sein können“, sagt er. Durch die Wirren in Zusammenhang mit dem Coronavirus waren die vergangenen Monate dann doch recht turbulent.

Seit Samstag hat der Gmünder das Amt nicht mehr inne, Anthony Grünsteidl wurde zu Starks Nachfolger gewählt.

Es sei ein ehrenamtlicher Vollzeitjob gewesen, blickt Stark zurück. Persönlich und beruflich habe er aber viel gelernt: „Das war es definitiv wert.“ Als Bundesobmann war er in ganz Österreich unterwegs. Das und die vielen Gestaltungsmöglichkeiten habe er geschätzt, die Schülerunion viele Anliegen in die Regierungsverhandlungen getragen – und letztlich auch bei den coronabedingten neuen Matura-Regelungen mitgewirkt.

Die neu gewonnene Freizeit ist noch ungewohnt: „Als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, wusste ich im ersten Moment gar nicht, was ich tun soll. Es war alles erledigt.“

Sebastian Stark studiert an der TU Wien, absolviert aber momentan ein Praktikum bei der NÖ Landesregierung in St. Pölten. Ende August folgt ein Stipendium beim Forum Alpbach. Thema sind unter anderem die Grundlagen für das Zusammenleben in der EU. Ein Schritt in Richtung nächster Karrierestufe? „Ich lasse es mal auf mich zukommen“, sagt Stark. Im Herbst beginnt schon die nächste Challenge: ein Unternehmensführungs-Studium an der FH Wien.

Es wird also trotzdem nicht ruhig für Sebastian Stark.