Zahlreiche Starter aller Altersklassen, egal ob männlich oder weiblich, machten davon Gebrauch und traten zum lustigen Vergleichskampf auf der Rennstrecke bei der Neuen Mittelschule in Heidenreichstein an. Neben spannenden Wettkämpfen wurden die Besucher natürlich auch mit Speis und Trank ausreichend versorgt, sodass einem schönen und abwechslungsreichen Nachmittag in der Burgstadt nichts im Wege stand. Die Siegerehrung wurde dann von Creaktivobmann Thomas Böhm sowie BGM Gerhard Kirchmaier und Vizebgm. Margit Weikartschläger vorgenommen.

Ergebnisse:

Kinder (11 Starter): 1. Marcel Hofbauer, 2. Bernhard Frei, 3. Jan Tauber

Funklasse Einzelwertung: (62 Starter): 1. Marcel Hofbauer, 2. Bernhard Frei, 3. Erwin Schmuck

Teamwettbewerb: 1. Team Mia haum Zeit, 2. Motorfun B30, 3. Rasen Traktor Raser

Originellstes Fahrzeug: Die „Waschmaschine“