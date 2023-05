Weitraer „Klapp:ing“ ist ein absolutes Erfolgsformat

Dem Klapp:ing in Weitra liegt ein Konzept zugrunde, das relativ einfach ist. Wie kam es überhaupt dazu?

Walter Riess: „„Als 2020 coronabedingt überhaupt nichts mehr gegangen ist, haben Ewald Buhl, meine Lebensgefährtin Alexandra Kuttner und ich überlegt, wie wir trotz des Lockdowns eine Veranstaltung in Weitra möglich machen könnten. Daraus ist die Idee des „Klapp:ings“ am Rathausplatz entstanden, mit gekennzeichneten Plätzen, an dem die Besucher Klappsessel aufstellen dürfen. Wir haben alle Coronaregeln dabei eingehalten und dem Publikum ermöglich, Kultur unter freiem Himmel zu bieten. Wir vom Verein Werk-Stadt-Weitra haben somit ein Format gefunden, mit dem wir an zehn Wochenenden Konzerte ermöglichen konnten.“

Warum wurde gerade der Rathausplatz dafür ausgewählt? In Weitra gibt es ja viele andere Möglichkeit für Open-Air-Konzerte.

Riess: „Der Weitraer Rathausplatz hat ein göttliches Ambiente. Hier gibt es eine Bühne, man hat Platz für die Klappsessel, die sich jeder Besucher einfach nehmen kann, und es gibt die vielen Schanigärten der Gastronomiebetriebe. Es ist einfach eine herrliche Naturarena mit einem südländischen Flair.“

Beim Klapp:ing treten die Künstler ohne Gage auf. Sie bekommen die Spenden der Besucher, die in einen Hut gesammelt werden. Wollen trotzdem die Künstler hier auftreten?

Riess: „ Die Künstler brauchten wir vor allem in der Corona-Zeit nicht lange bitten, im Gegenteil. Mittlerweile hat sich eine Eigendynamik entwickelt. Der Kalender ist sehr schnell voll. Das Weitraer Klapp:ing ist schon bekannt und die Künstler wollen hier auftreten. Sie genießen das wunderbare Ambiente. Es ist alles ungezwungen. Das passt so, wie es ist.“

Nach welchen Kriterien suchen sie die Künstler aus, die die Klapp:ing-Konzerte jeden Freitag und Samstag im Sommer bestreiten?

Riess: „Mir ist es wichtig, eine Mischung aus lokalen, jungen und auch schon bekannten Künstlern zu finden. Außerdem schaue ich darauf, dass auch Künstler aus anderen Bundesländern, vor allem aus Wien und Oberösterreich dabei sind, damit wir so viele Gäste nach Weitra locken können. Ich bin selbst begeisterter Musiker und habe dadurch auch gute Netzwerke. Das macht die Auswahl natürlich leichter.“

Haben Sie mit dem Erfolg dieser Veranstaltungsreihe, die heuer in das vierte Jahr geht, gerechnet?

Riess: „Nie im Leben hätte ich mir so einen tollen Erfolg erwartet. Das geht aber nur mit einem tollen und engagierten Team. Das habe ich mit den Mitgliedern der Werk-Stadt-Weitra, die ihre Arbeitszeit beim Herrichten, bei den Konzerten und auch beim Abbauen jeden Freitag und Samstag im Sommer zur Verfügung stellen. Auch die Kosten für die AKM, den Druck der Flyer oder das Essen der Musiker übernimmt unser Verein. Wir haben im Vorjahr eine eigene Musikanlage angekauft, die wir den Künstlern zur Verfügung stellen. Die Spenden erhalten ja die Musiker als Gage, die auch damit leben müssen, dass es einmal schlechtes Wetter geben kann und ihre geplanten Auftritte nicht stattfinden können.“

Was waren bisher die Highlights?

Riess: „Das von der Besucheranzahl erfolgreichste Konzert war jenes der Militärmusik Niederösterreich im Vorjahr. Da war der Rathausplatz überfüllt mit Zuhörern. Austropop-Größen wie Andi Baum oder Ulli Baer sind natürlich ein Garant für großes Publikumszuspruch. Aber auch Thomas Faulhammer oder GuGabriel, die beide aus Weitra stammen, sorgen immer für viele Besucher – die beiden kommen übrigens auch heuer am 1. Juli. „

Was würden Sie sich für die Zukunft des Klapp:ings in Weitra wünschen?

Riess: „Wir hätten gerne ein fixes Sonnensegel auf der Bühne am Rathausplatz. Damit wären auch bei leichtem Regen die Konzerte möglich. Aus Erfahrung wissen wir, dass viele wetterbedingte Absagen nicht notwendig gewesen wären, hätte es dieses Segel gegeben. Damit sind die Musiker, die Instrumente und Anlagen geschützt. Die Besucher sind es ohnehin in den überdachten Schanigärten. Absagen wären dann nur mehr bei wirklich schlechtem Wetter notwendig. Wir sind dafür schon in Verhandlungen mit der Stadtgemeinde.“

Das Klapp:ing geht also weiter?

Riess: „ Natürlich, so ein Erfolgsformat beendet man nicht. Außerdem könnten wir nur mit jenen Künstlern, die angefragt und keinen Termin mehr für heuer bekommen haben, das Programm für 2024 schon jetzt fixieren.“

Das Klapp:ing 2023

23. Juni: Fred Eisler & Tom Stöckl

24. Juni: Stadtkapelle Weitra

30. Juni: Big Band Harmanschlag

1. Juli: GuGabriel, Thomas Faulhammer & Friends

8. Juli: Pleasant Heat, Klapp:ing on Tour: Konzert beim Hausschachen

14. Juli: Beer Night im Rahmen des Bierkirtages mit Deladap

21. Juli: Maggie Faltin Acoustic Trio

22. Juli: Beda mit Palme

28. Juli: AMS (Anna-Maria Schnabl)

29. Juli: Wladigeroff Brothers & Friends

4. August: The Lettners Combo

5. August: Andy Baum, Christian Becker & Band

11. Juli: PaperPlane

12. August: Sound Gurus

Beginn der Konzerte jeweils um 19.30 Uhr, nur bei Schönwetter

