Landesklinikum Gmünd spendete 51.154 Euro für die Kinderkrebshilfe

Mit einer Spende über 400 Schilling begann 1993 die lange Spendenreise im Landesklinikum Gmünd für die St. Anna Kinderkrebsforschung, deren 30-jähriges Jubiläum Ende 2022 gefeiert werden konnte. Maria Ableidinger, ehemals Diätologin im Landesklinikum Gmünd, wurde damals durch einen Zeitungsartikel auf diese wertvolle Aktion aufmerksam und organisierte die Spendenaktionen. Nach 29 Jahren übergab sie im Vorjahr das Zepter an Diätologin und Nachfolgerin Simone Böhm. Ableidinger ließ es sich aber trotz ihrer Pension nicht nehmen, fleißig weiter an der guten Sache mitzuarbeiten. Seit Beginn konnten der Einrichtung rekordverdächtige 51.154 Euro an Spenden übergeben werden.

„Bei uns im Landesklinikum ist der vorweihnachtliche Gang durchs Haus, bei dem um Spenden gebeten wird, schon Tradition. Da sich die St. Anna-Kinderkrebsforschung fast ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert, möchten wir unseren Teil dazu beitragen und mit gutem Beispiel vorangehen“, sind sich die beiden Organisatorinnen einig. „So konnte auch letztes Jahr wieder eine stolze Summe von 1.900 Euro erzielt werden“, freuen sich Simone und Maria.

Die kuscheligen kleinen Stoff-„Lebensretter“, mit deren Erwerb man hilft, diese überlebenswichtige Forschung voranzutreiben und den Kindern sowie auch deren Eltern, Verwandten und Freunden viel Mut und Hoffnung für die Zukunft zu geben, sind mittlerweile begehrte Sammlerobjekte bei den Mitarbeitern des Landesklinikums. Alle freuen sich und sind gespannt darauf, welches Maskottchen den flauschigen Tierpark dieses Jahr erweitern wird.

Pro Jahr erhalten rund 300 Kinder und Jugendliche in Österreich die niederschmetternde Diagnose Krebs. Durch konsequente Forschung und den unermüdlichen Einsatz der Kinderkrebsforschung seit fast 35 Jahren können mittlerweile bereits Heilungsraten von bis zu 80 Prozent erzielt werden. Ziel ist es jedoch, dass kein Kind mehr an Krebs sterben muss.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.