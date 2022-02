Ende für Zweitwohnsitzer-Wahlrecht: Hoffen in Litschau

Mehr als 10.500 Zweitwohnsitzer zählt der Bezirk Gmünd aktuell – so viele wie nie zuvor, obwohl die Zahl der Hauptwohnsitzer auf einen historischen Tiefststand sank. Gelder aus dem Finanzausgleich kriegen die Gemeinden aber nur für die bereits weniger als 36.200 Hauptwohnsitzer. Bei Wahlen zu Landtag und Gemeinderat dürfen Nebenwohnsitzer in Niederösterreich dennoch mitbestimmen, im einzigen Bundesland neben dem Burgenland. Das Recht, das vor allem in Litschau die Wogen hochgehen ließ, soll noch im Februar im NÖ Landtag kippen.

Warum es vor allem in der Schrammelstadt diskutiert ist?

Sie hat eindeutig die meisten Nebenwohnsitzer (1.382 per Ende 2021), obwohl sie bei Hauptwohnsitzern (2.146) hinter Schrems, Gmünd, Heidenreichstein, Weitra und sogar der Marktgemeinde Großdietmanns nur noch auf Platz sechs im Bezirk rangiert. Auch in den Gemeinden Eggern und Haugschlag ist der Anteil hoch, in Haugschlag stehen 307 Nebenwohnsitzer 480 Hauptwohnsitzern gegenüber.

„Nichts gegen die, die am Wochenende hier leben. Solche gibt es in allen Gemeinden, und die sollen von mir aus wählen dürfen“, sagt Bürgerlisten-Gemeinderat Roland Edinger (BBL), der der Sache jahrelang mit Akribie nachgegangen ist. Aber: „In Litschau wurden Leute professionell hergemeldet. Das verfälscht einfach ein Ergebnis.“ Er spricht von Wahlkarten aus New York oder Spanien, „wieso soll jemand von dort für Litschau mitbestimmen dürfen? Wo hört das auf?“

Vor der Gemeinderatswahl 2015 wurden hier 378 Beanstandungen gegen das Wählerverzeichnis eingebracht, 2020 waren es 149. „Wenn die Ankündigung im Landtag umgesetzt wird, dann ist es aus Sicht der Verwaltung recht einfach. Dann gibt es kein Wahlrecht für Nebenwohnsitzer mehr und dementsprechend sollten auch Einsprüche wieder eine sehr seltene Ausnahme sein“, sagt Stadtamtsleiter Jürgen Uitz. Dass beeinspruchte Zweitwohnsitzer Stellungnahmen über ihren Bezug zu Litschau abgeben mussten, habe die Verwaltung in der Vergangenheit sehr beschäftigt.

ÖVP-Gemeindechef Rainer Hirschmann war zwischen den Stühlen gesessen. Von der Opposition hatte es für ihn als Teil der Wahlbehörde Angriffe gegeben, zugleich handelte er sich Ärger bei Zweitwohnsitzern ein, die sich rechtfertigen mussten. Das Gesetz sei verbesserungswürdig, klagte er: „Sind die rechtlichen Grundlagen erfüllt, steht es mir nicht zu, Streichungen durchzuführen oder ihnen nachzukommen.“

Im Gremium der leitenden NÖ Gemeindebediensteten habe man bereits eine Reform gefordert, sagt der Amtsleiter: „Mit einer konkreten Vorgehensweise, wie Einsprüche zu handhaben sind und einer Entscheidungsmacht gleich direkt beim Landesverwaltungsgericht.“ Kommt das Ende des Nebenwohnsitzer-Wahlrechtes, ist das freilich hinfällig. Was das politisch in Litschau – die ÖVP hält 15 Mandate, die SPÖ 5, die BBL 1 – ändern könne, das ist für Edinger irrelevant: „Es wird alle treffen. Aber das Ergebnis wird etwas gerechter ausfallen.“

Bei der Wahl 2020 ging die Causa bis zum Verfassungsgerichtshof, beschäftigt die Gemeinde Litschau bis heute, sagt Uitz: „Drei Entscheidungen sind noch offen. Das Urteil könnte hinfällig werden – und wir das Kapitel abschließen.“

