Der Ärger über den in der Nacht auf 1. Mai angesägten Maibaum in Weikertschlag rief am Montag in der Dorfgemeinschaft nämlich eine Trotzreaktion hervor – der Stamm wurde prompt komplett durchgeschnitten, in drei Teile zerstückelt.

Anschließend wurde der Maibaum wieder eingesetzt, daneben auch die beiden weiteren Stammteile. „Jetzt steht er ganz sicher“, heißt es aus der Dorfgemeinschaft.

