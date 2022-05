Als Post und Telefon in den Bezirk Gmünd kamen

Werbung

Von einer „Frechheit“ und dem „Verlust wichtiger Infrastruktur“ wurde vor zwei Jahren gesprochen, als es um die Schließung der Postämter in Schrems und Weitra ging. Für den Gmünder Bezirk war es gewissermaßen ein Déjà-vu: 2011 sperrte das Postamt in Litschau zu, ein Jahr zuvor jenes in Alt-Nagelberg. Im Jahr 2022 sind Gmünd und Heidenreichstein die einzigen verbliebenen Standorte im Bezirk.

Ein Blick zurück: Mitte des 19. Jahrhunderts verfügte der Bezirk Gmünd in seiner damaligen Form über vier Postämter – nämlich in Schrems, Heidenreichstein, Litschau und Schwarzbach (Tschechien). In Gmünd und Kirchberg gab es Briefsammelstellen, der Norden des Bezirkes gehörte zum Postamt Bistritz, der südliche Teil zum Zwettler Postamt. Schließlich erhielt Weitra ein Postamt, auch die Briefsammelstellen in Kirchberg und Gmünd wurden aufgewertet. Mit dem Bau der Franz-Josefs-Bahn erhielt freilich auch das Postwesen neue Möglichkeiten.

Angesichts der beiden verbliebenen Postämter im Bezirk Gmünd erstaunt die einst hohe Dichte: In der Zeit zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und den 1940er Jahren wurden 23 Postämter verzeichnet, dazu kamen weitere zehn Posthilfsstellen (siehe Infobox).

Telefonnetz im Bezirk: Seit 1970 automatisiert

Das Postwesen war oft mit Telegrafie und Telefonie verbunden: 1887 wurde in der Stadt Gmünd eine Telegrafenstation eingerichtet, 1912 bekam das Gemeindeamt einen Telefonanschluss. Um Hochspannungsleitungen zu entlasten, wurden 1930 Erdkabel verlegt. Anfang der 1950er Jahre folgte die Automatisierung des Ortsnetzes, 1970 wurde es in den Selbstwählverkehr einbezogen – mit etwa 700 Anschlüssen. Einen Tag später waren es schon 820 und Ende 1982 sogar 2.500. Im Verwaltungsbezirk erfolgte die Automatisierung des Telefonnetzes 1970 und 1971. Davor wurden rund 2.200 Teilnehmer verzeichnet – 1984 waren es um etwa 10.000 mehr.

Quelle: Pongratz/Tomaschek: Heimatkunde des Bezirkes Gmünd

