Da war es nur noch ein Kino im Bezirk Gmünd

Gmünd kann sich glücklich schätzen, dass es noch immer ein Kino hat. Einst wurden im Bezirk in acht Ortschaften Filme gezeigt. Allein in der Bezirkshauptstadt gab es von 1915 bis 1919 drei Lichtspieltheater: das „Kinotheater im k.k. Barackenlager Gmünd“, ein Wanderkino und das „Erste ständige Gmünder Kinotheater“, gegründet 1918 in der Böhmzeil – das hat es im Waldviertel sonst nirgendwo gegeben. Letzteres sollte als „Weltkriegskino“ in einen ehemaligen Hotelsaal am Stadtplatz 55 (heute Litschauer Straße 2) übersiedeln und ist quasi ein Urahn des heute noch dort existierenden Kinos. In Gmünd-Neustadt eröffnete 1921 das größere „Invalidenkino“, später Apollo-Filmtheater.

Das Medium Film entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Erste kinematografische Vorstellungen wurden von Wanderkinos gezeigt, auch in Gmünd gab es bereits 1908 ein Gastspiel. Die Kritik eines Lokalredakteurs, der die Moral der Filme infrage stellte, zog ein behördliches Besuchsverbot für Schulkinder nach sich.

Ständige Kinos wurden im Bezirk vor 1920 eingerichtet, meist stand der Vorführapparat in Sälen von Gasthäusern oder Hotels. So auch in Litschau , dessen Kino in den 57 Jahren seines Bestehens im Besitz nur einer Familie blieb. In Schrems wurden Stummfilme im Saal des Gasthauses „Post“ (heute „Gea Hotel zur Sonne“) gezeigt. 1927 wurde der Betrieb in das neue Arbeiterheim (heute Kulturhaus) verlegt.

Etwas anders die Situation in Neu-Nagelberg : „C. Stölzle’s Söhne AG Fabrikskino“, mit 425 Sitzen in der ausgebauten Bierhalle der Firma, war als Wohlfahrtseinrichtung für die Arbeiter gedacht. Ein Feuer vernichtete schon 1928 den Saal. Das Lichtspielhaus in der Kirchengasse 94 in Weitra hatte 156 Plätze, heute befindet sich dort ein Elektrohandelsgeschäft. Heidenreichstein erhielt sein „ortsfestes“ Kino in der Marktgasse 15 im Jahr 1929.

Um 1930 wurden Investitionen für die Umstellung auf Tonfilm nötig. Über die Zeit zwischen 1939 und 1949 finden sich kaum Aufzeichnungen. In Litschau etwa musste während der sowjetischen Besatzungszeit einmal im Monat ein russischer Film gespielt werden.

Einen neuerlichen Boom erlebte die Filmindustrie in den 1950er Jahren: Die Lichtspiele Eggern und das Filmtheater Kirchberg im Hamerlinghaus entstanden. Das Kino von Neu- Nagelberg übersiedelte nach Alt-Nagelberg . In Weitra wurde ein neues Kinogebäude in der Bahnhofstraße gebaut. Zwischen 1970 und Ende der 1980er kam es in den meisten zur letzten Vorstellung: Mit dem Siegeszug des Fernsehens war das „Kinosterben“ besiegelt.

Die Stadtlichtspiele Gmünd zeigten als erste im Waldviertel amerikanische Filme im Hauptprogramm. Ab 1964 wurden sie 40 Jahre lang von Liese Prinz geführt, dank überlegter Programmauswahl und Investitionen in Technik und Komfort behaupteten sie sich bis heute. „Wir sind eines der ältesten Kinos in Österreich, das noch im vollen Umfang tätig ist“, sagt die jetztige Inhaberin der 2008 fusionierten „Waldviertler Kinos Gmünd-Zwettl“ , Julia Gaugusch-Prinz, zurecht stolz.

Quelle: Friedrich Weber, Waldviertler Kinogeschichte (2012)

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.